WHO宣布結束新冠緊急狀態

（德國之聲中文網）世界衛生組織周五（5月5日）宣布，2019新型冠狀病毒疫情不再是全球公共衛生緊急事件。該組織表示，這是朝新冠疫情終結邁出的重要一步。新冠疫情迄今造成世界各地超過690萬人死亡，並擾亂全球秩序。

世界衛生組織總干事譚德賽周五表示："昨天，突發事件委員會舉行了第15次會議，並建議我宣布這一國際關注的緊急狀態終結。我接受了這一建議。因此，我懷著極大的希望，宣布Covid-19作為全球公共衛生緊急狀態結束。"

世界衛生組織突發事件委員會在2020年1月30日宣布2019新型冠狀病毒為國際關注的突發公共衛生事件，旨在讓國際注意力集中在這一疫情構成的威脅上，並加強疫苗和治療方面的合作。

解除新冠緊急狀態是全球在上述領域取得進展的一個標志。但世界衛生組織強調，即使它不再是緊急狀態，Covid-19將繼續存在。

根據世界衛生組織截至4月24日的統計數據，新冠疫情的死亡率已經從2021年1月每周超過10萬人的高峰，放緩到如今一周僅超過3500人。

然而，譚德賽表示，這並不意味著新冠病毒已經不是全球健康威脅。

需要指出的是，世衛組織並不能宣布"新冠疫情大流行"的開始或結束，因為該組織的術語中並不包括"大流行"(Pandemic)。

去年，美國總統拜登表示大流行已經過去。其他多個國家也已相繼解除對新冠疫情的緊急狀態，這也意味著將停止支付疫苗等相關費用。

(路透社）

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