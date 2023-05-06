一天連爆二強震 日北陸驚魂 造成1死22傷

日本北陸的石川縣，五日下午約二點四十二分（比台灣快一小時），發生芮氏規模六點三的「極淺地震」。當晚約九點五十八分，又發生震源深度僅十公里的極淺地震，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，達到芮氏規模五點八。當天的震災共造成一人喪生、廿二人受傷。

死者為石川縣珠洲市一名六十五歲男子，從梯子跌落後心肺停止，緊急送往醫院後仍不治。

珠洲市公所一名女職員驚恐地說，五日上午「搖很大、搖很久，持續約二分鐘」。該市知名旅遊景點「見附島」，因地震搖晃，造成島上出現土石崩落。儘管該島是無人島，並無人居住，但在附近目睹此一驚險景象的遊客，仍驚呼連連、紛紛走避。

日媒引述一名女店員報導，地震發生時，她正在能看到見附島的餐廳「見附茶屋」內，大力搖晃使島上的沙塵漫天飛舞。店裡的觀光客紛紛發出「哇」的驚呼聲，並就地避難，架上的伴手禮等物品也掉落一地。

能登地方自二○二○年十二月以來，地震活動頻繁。該縣珠洲市去年六月十九日即曾經發生過日本氣象廳震度分級中「六弱」的強震。

日本內閣官房長官松野博一五日在記者會中表示，當天下午發生地震後，立即在首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室，在日相岸田文雄的指示下，秉持「人命第一」的方針。