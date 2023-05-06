聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬可仕：菲借基地給美 非用來攻擊陸

聯合報／ 國際中心／綜合報導
菲律賓總統小馬可仕。 路透社
菲律賓總統小馬可仕。 路透社

菲律賓總統馬可仕四日被問到，如果美中由於台海爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派兵，他簡明表示「不會」，但也強調，同意美軍使用更多菲律賓軍事基地並非針對任何國家，包括台海發生衝突。

正在華府訪問的馬可仕在智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）發表演說。被問及若美中因為台灣爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派遣軍隊參與作戰時，馬可仕輕笑一聲後表示，「不會」。

他解釋說，今年稍早批准美軍可以使用更多菲律賓基地的美菲合作協議，初衷是因為氣候變遷、侵襲菲律賓的自然災害不斷增加，菲律賓需要美國與其他亞洲夥伴協助，這些基地就是作為快速救災、恢復重建之用。

美菲二○一四年簽定的「加強國防合作協議」（ＥＤＣＡ）允許美軍使用五座菲律賓基地，後增至九座。新增四座基地，其中一座位於鄰近南海的巴拉巴克島，另一座在呂宋島北部卡加延省的海軍基地距離台灣約四百公里。

馬可仕表示，中國大陸外交部長秦剛之前訪問菲律賓時，他當面向秦剛保證，這些軍事基地不會用來「攻擊任何人、任何國家，不是針對任何國家」。他說，若企圖利用這些基地從事進攻行動，將超出美菲對這些基地用途的規範，美方並未提出這種可能，雙方在此議題的立場保持一致。

在談及如何既維持與北京關係，又能維護菲律賓主權時，馬可仕說，就像和美國維持關係一樣，維持溝通管道暢通十分重要。他也利用前往北京與中國國家主席習近平會晤的機會，建議設置領袖熱線，以便能隨時溝通。

菲律賓 馬可仕 美國

延伸閱讀

被批選菲律賓總統是為洗白家族腐敗、奢華行徑 小馬可仕否認

中俄外長閉門會 討論烏克蘭危機

秦剛會俄國外長談烏克蘭危機 堅持勸和促談

秦剛出席上合外長會：反對外部勢力策動顏色革命

相關新聞

一天連爆二強震 日北陸驚魂 造成1死22傷

日本北陸的石川縣，五日下午約二點四十二分（比台灣快一小時），發生芮氏規模六點三的「極淺地震」。當晚約九點五十八分，又發生...

馬可仕：菲借基地給美 非用來攻擊陸

菲律賓總統馬可仕四日被問到，如果美中由於台海爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派兵，他簡明表示「不會」，但也強調，同意美軍使...

WHO宣布結束新冠緊急狀態

（德國之聲中文網）世界衛生組織周五（5月5日）宣布，2019新型冠狀病毒疫情不再是全球公共衛生緊急事件。該組織表示，這是朝新冠疫情終結邁出的重要一步。新冠疫情迄今造成世界各地超過690萬人死亡，並擾亂

澳總理：持續監禁阿桑奇「毫無益處」

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯 (Anthony Albanese) 周五（5月5日）對維基解密創始人阿桑奇 (Julian Assange) 繼續被監禁表示失望。 阿爾巴尼斯表示，他對這

德國外交政策怎麼走？要價值觀還是要利益

「價值觀為導向的外交政策」的表述被寫進了德國本屆聯合政府的聯合執政協議。它既涉及引導外交政策的價值觀，又涉及德國的利益。而外交部長貝爾博克一直強調的，更多是民主、法治、人...

為「疫情結束」邁出一大步 WHO宣布：新冠肺炎解除公共衛生緊急事件

世衛組織（WHO）5日正式宣布，蔓延全球的新型冠狀肺炎已不再構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦