馬可仕：菲借基地給美 非用來攻擊陸

菲律賓總統馬可仕四日被問到，如果美中由於台海爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派兵，他簡明表示「不會」，但也強調，同意美軍使用更多菲律賓軍事基地並非針對任何國家，包括台海發生衝突。

正在華府訪問的馬可仕在智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）發表演說。被問及若美中因為台灣爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派遣軍隊參與作戰時，馬可仕輕笑一聲後表示，「不會」。

他解釋說，今年稍早批准美軍可以使用更多菲律賓基地的美菲合作協議，初衷是因為氣候變遷、侵襲菲律賓的自然災害不斷增加，菲律賓需要美國與其他亞洲夥伴協助，這些基地就是作為快速救災、恢復重建之用。

美菲二○一四年簽定的「加強國防合作協議」（ＥＤＣＡ）允許美軍使用五座菲律賓基地，後增至九座。新增四座基地，其中一座位於鄰近南海的巴拉巴克島，另一座在呂宋島北部卡加延省的海軍基地距離台灣約四百公里。

馬可仕表示，中國大陸外交部長秦剛之前訪問菲律賓時，他當面向秦剛保證，這些軍事基地不會用來「攻擊任何人、任何國家，不是針對任何國家」。他說，若企圖利用這些基地從事進攻行動，將超出美菲對這些基地用途的規範，美方並未提出這種可能，雙方在此議題的立場保持一致。

在談及如何既維持與北京關係，又能維護菲律賓主權時，馬可仕說，就像和美國維持關係一樣，維持溝通管道暢通十分重要。他也利用前往北京與中國國家主席習近平會晤的機會，建議設置領袖熱線，以便能隨時溝通。