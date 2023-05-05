快訊

MLB／經典賽成最後身影 「黑暗騎士」哈維宣布引退：再見了棒球

才剛被俄軍撤換…「馬立波屠夫」速加入瓦格納集團 成副指揮官

澳總理：持續監禁阿桑奇「毫無益處」

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯 (Anthony Albanese) 周五（5月5日）對維基解密創始人阿桑奇 (Julian Assange) 繼續被監禁表示失望。

阿爾巴尼斯表示，他對這位澳大利亞公民心理健康感到擔憂。他說： “真的是夠了，事情需要有個結論，需要得到解決。”

阿爾巴尼斯 一直主張釋放阿桑奇。如果被引渡到美國，阿桑奇恐將面臨約175年監禁。

持續監禁阿桑奇“沒有任何好處”

美國指控阿桑奇與前美國軍事情報分析員曼寧（Chelsea Manning）共謀在2010年洩露大量機密材料。華盛頓說，洩密事件使許多人的生命處於危險之中。

阿爾巴尼斯說，澳大利亞人不明白為什麼將文件洩露給了阿桑奇的曼寧得以釋放，而這位維基解密創始人仍在監獄中。

阿爾巴尼斯解釋說，雖然他對阿桑奇的所作所為存在“疑問”，但讓他一直待在獄中“沒有任何幫助”。

“美國政府當然非常清楚澳大利亞政府的立場。”他在倫敦接受ABC電視台采訪時說。

這位澳大利亞總理在去年11月與美國官員的會晤中提出了這個問題。阿爾巴尼斯並未透露他是否會和將於5月24日訪問悉尼參加四方領導人峰會的美國總統拜登提出這個問題。

他表示：“依照外交的運作方式……可能無法預測你們將要進行的討論。”

阿桑奇為避免被引渡而訴訟

阿桑奇目前被關押在倫敦的貝爾馬什監獄。

英國警方於2019年4月逮捕了阿桑奇，原因是他逃脫了與當年瑞典性侵指控相關的一起逮捕令。該逮捕令最終被撤銷。

此前，阿桑奇在厄瓜多爾大使館避難七年。他目前正在打一場官司，以避免被從英國引渡到美國。抗議者和新聞自由倡導者敦促釋放阿桑奇。

（路透社、德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

為「疫情結束」邁出一大步 WHO宣布：新冠肺炎解除公共衛生緊急事件

世衛組織（WHO）5日正式宣布，蔓延全球的新型冠狀肺炎已不再構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里

日本北陸的石川縣「能登地方」，繼5日下午發生推估為芮氏規模6.5的強震後，當晚約9點58分（比台灣快1小時，台灣時間為晚間8點58分），又發生震源深度僅10公里的「極淺層地震」，日本放送協會（NHK）報導...

澳總理：持續監禁阿桑奇「毫無益處」

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯 (Anthony Albanese) 周五（5月5日）對維基解密創始人阿桑奇 (Julian Assange) 繼續被監禁表示失望。 阿爾巴尼斯表示，他對這

德國外交政策怎麼走？要價值觀還是要利益

「價值觀為導向的外交政策」的表述被寫進了德國本屆聯合政府的聯合執政協議。它既涉及引導外交政策的價值觀，又涉及德國的利益。而外交部長貝爾博克一直強調的，更多是民主、法治、人...

土耳其大選在即 厄多安抨擊LGBTQ鞏固保守選民

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天抨擊國內同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）群體，...

強震釀1死21傷！日本石川縣規模6.5地震 居民驚醒急躲桌下避難

日本石川縣能登地區今天下午發生強震，規模從6.3上修至6.5。震度最強的珠洲市有一名男性從梯子上跌落身亡，另有民眾被倒塌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦