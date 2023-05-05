澳總理：持續監禁阿桑奇「毫無益處」

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯 (Anthony Albanese) 周五（5月5日）對維基解密創始人阿桑奇 (Julian Assange) 繼續被監禁表示失望。

阿爾巴尼斯表示，他對這位澳大利亞公民心理健康感到擔憂。他說： “真的是夠了，事情需要有個結論，需要得到解決。”

阿爾巴尼斯 一直主張釋放阿桑奇。如果被引渡到美國，阿桑奇恐將面臨約175年監禁。

持續監禁阿桑奇“沒有任何好處”

美國指控阿桑奇與前美國軍事情報分析員曼寧（Chelsea Manning）共謀在2010年洩露大量機密材料。華盛頓說，洩密事件使許多人的生命處於危險之中。

阿爾巴尼斯說，澳大利亞人不明白為什麼將文件洩露給了阿桑奇的曼寧得以釋放，而這位維基解密創始人仍在監獄中。

阿爾巴尼斯解釋說，雖然他對阿桑奇的所作所為存在“疑問”，但讓他一直待在獄中“沒有任何幫助”。

“美國政府當然非常清楚澳大利亞政府的立場。”他在倫敦接受ABC電視台采訪時說。

這位澳大利亞總理在去年11月與美國官員的會晤中提出了這個問題。阿爾巴尼斯並未透露他是否會和將於5月24日訪問悉尼參加四方領導人峰會的美國總統拜登提出這個問題。

他表示：“依照外交的運作方式……可能無法預測你們將要進行的討論。”

阿桑奇為避免被引渡而訴訟

阿桑奇目前被關押在倫敦的貝爾馬什監獄。

英國警方於2019年4月逮捕了阿桑奇，原因是他逃脫了與當年瑞典性侵指控相關的一起逮捕令。該逮捕令最終被撤銷。

此前，阿桑奇在厄瓜多爾大使館避難七年。他目前正在打一場官司，以避免被從英國引渡到美國。抗議者和新聞自由倡導者敦促釋放阿桑奇。

（路透社、德新社）

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