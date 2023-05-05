澳總理：持續監禁阿桑奇「毫無益處」
（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯 (Anthony Albanese) 周五（5月5日）對維基解密創始人阿桑奇 (Julian Assange) 繼續被監禁表示失望。
阿爾巴尼斯表示，他對這位澳大利亞公民心理健康感到擔憂。他說： “真的是夠了，事情需要有個結論，需要得到解決。”
阿爾巴尼斯 一直主張釋放阿桑奇。如果被引渡到美國，阿桑奇恐將面臨約175年監禁。
持續監禁阿桑奇“沒有任何好處”
美國指控阿桑奇與前美國軍事情報分析員曼寧（Chelsea Manning）共謀在2010年洩露大量機密材料。華盛頓說，洩密事件使許多人的生命處於危險之中。
阿爾巴尼斯說，澳大利亞人不明白為什麼將文件洩露給了阿桑奇的曼寧得以釋放，而這位維基解密創始人仍在監獄中。
阿爾巴尼斯解釋說，雖然他對阿桑奇的所作所為存在“疑問”，但讓他一直待在獄中“沒有任何幫助”。
“美國政府當然非常清楚澳大利亞政府的立場。”他在倫敦接受ABC電視台采訪時說。
這位澳大利亞總理在去年11月與美國官員的會晤中提出了這個問題。阿爾巴尼斯並未透露他是否會和將於5月24日訪問悉尼參加四方領導人峰會的美國總統拜登提出這個問題。
他表示：“依照外交的運作方式……可能無法預測你們將要進行的討論。”
阿桑奇為避免被引渡而訴訟
阿桑奇目前被關押在倫敦的貝爾馬什監獄。
英國警方於2019年4月逮捕了阿桑奇，原因是他逃脫了與當年瑞典性侵指控相關的一起逮捕令。該逮捕令最終被撤銷。
此前，阿桑奇在厄瓜多爾大使館避難七年。他目前正在打一場官司，以避免被從英國引渡到美國。抗議者和新聞自由倡導者敦促釋放阿桑奇。
（路透社、德新社）
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言