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為「疫情結束」邁出一大步 WHO宣布：新冠肺炎解除公共衛生緊急事件
世衛組織（WHO）5日正式宣布，蔓延全球的新型冠狀肺炎已不再構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
解除全球衛生緊急狀態，代表朝新冠肺炎疫情的結束跨出1大步。WHO表示，這場疫情已造成至少7百萬人喪生，使全球經濟陷入換亂並肆虐全球社群。
但WHO強調，新冠肺炎仍未消失。其祕書長譚德塞強調，新冠肺炎仍屬於「全球衛生威脅」，一旦該疫情置世界於險境，他將毫不猶豫重新召集專家再次評估情況。他並警告出現新變異株的風險仍在。
WHO的緊急狀態委員會於距今3年多前的2020年1月30日，首度宣布將新冠肺炎列為最高的警戒級別。WHO希望藉此有助聚焦國際社會對此一衛生威脅的關注，並促進國際間對疫苗和治療的合作。
WHO資料數據顯示，2021年1月份每周新冠肺炎的死亡病例均破10萬起，達到這場疫情的高峰。此後死亡率已趨緩。估計全球已累計達7億6400萬起確診病例，約50億人至少接種1劑疫苗。
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