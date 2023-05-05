晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里

日本北陸的石川縣「能登地方」，繼5日下午發生推估為芮氏規模6.5的強震後，當晚約9點58分（比台灣快1小時，台灣時間為晚間8點58分），又發生震源深度僅10公里的「極淺層地震」，日本放送協會（NHK）報導，達到芮氏規模5.8。

當地瀕臨日本海，據報導，無需擔心當晚的地震會引發海嘯。

日本「讀賣新聞」5日也報導，能登地方自2020年12月以來，地震活動頻繁。該縣珠洲市去年6月19日即曾發生日本氣象廳震度分級中「6弱」的強震。

日本內閣官房長官松野博一5日在記者會中表示，當天下午發生地震後，立即在首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室，在日相岸田文雄的指示下，秉持「人命第1」的方針。