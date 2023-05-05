聽新聞
test
0:00 / 0:00
晚間又搖了！日本石川縣再發生規模5.8「極淺層地震」 深度僅10公里
日本北陸的石川縣「能登地方」，繼5日下午發生推估為芮氏規模6.5的強震後，當晚約9點58分（比台灣快1小時，台灣時間為晚間8點58分），又發生震源深度僅10公里的「極淺層地震」，日本放送協會（NHK）報導，達到芮氏規模5.8。
當地瀕臨日本海，據報導，無需擔心當晚的地震會引發海嘯。
日本「讀賣新聞」5日也報導，能登地方自2020年12月以來，地震活動頻繁。該縣珠洲市去年6月19日即曾發生日本氣象廳震度分級中「6弱」的強震。
日本內閣官房長官松野博一5日在記者會中表示，當天下午發生地震後，立即在首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室，在日相岸田文雄的指示下，秉持「人命第1」的方針。
5日午後9時58分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。— NHKニュース (@nhk_news) 2023年5月5日
震源地は石川県能登地方で震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。
▼震度5強が、石川県珠洲市。
▼震度5弱が、石川県能登町。https://t.co/0Or6TDAB96#nhk_video pic.twitter.com/2qM5Jq0B7s
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言