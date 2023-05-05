查理斯加冕 規模縮水？一文看新王大典與70年前女王典禮有何不同

英王查理斯三世（King Charles III）2022年9月登基後，加冕大典會於2023年5月6日香港時間下午6時在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行，距離上次英國王室舉辦加冕禮已近70年。白金漢宮稱，是次典禮將反映查理斯對「精簡現代君主制」的願景。查理斯的大典到底與母親、英女王伊利沙伯二世的加冕禮有何不同？

已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在父王喬治六世（King George VI）1952年死後繼位，1953年接受加冕，雖然同為英國君主，但查理斯的典禮規模似乎不如母親。

圖為已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1953年6月2日接受加冕。（The Royal Household）

時長

已故英女王1953年加冕禮長逾3個小時。當年她在西敏寺（Westminster Abbey）接受加冕後，更由大隊簇擁巡遊，穿越倫敦返回白金漢宮，全程達5英里（約8公里）。查理斯的加冕典禮則只會維持約1小時，而他的巡遊路線亦只長1.3英里（約2.1公里）。

成本

伊利沙伯二世典禮共耗費約290萬美元，按現今幣值計算達9,200萬美元（約7.1億港元）。查理斯希望壓低這次大典開支，但外界估計為期三天的活動總開支仍會達到1億英鎊（約9.8億港元）

賓客人數

共8,250名各國政要參與1953年加冕儀式，今次僅約2,000名賓客受邀參與。

在查理斯這次慶典中，獲邀請的英國上流貴族明顯減少，就連已故英女王的前侍女Lady Pamela Hicks也不在獲邀名單上。但一些英國上流社會成員也因此不高興，卡林頓男爵（Rupert Carrington, 7th Baron Carrington）更因妻子不獲邀而公開表示傷心，「我很難過，這是一個正式場合，我的妻子卻無法出席。」

電視直播？

已故英女王是史上首位以電視直播加冕大典的英國君主，但並未公開受膏儀式（anointing ceremony）。據統計，當時英國有2,700萬人收看直播，另有1,100萬人經由收音機收聽。查理斯加冕典禮亦會仿傚母親直播。

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文章授權轉載自《香港01》