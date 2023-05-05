美國軍火商訪台引注目…美台有意聯合生產武器？4爭議仍未解

5月3日上午，台灣新黨輿情中心主任季節站在美台商會舉辦的「台美國防產業論壇」場外抗議。他告訴DW：「今天這些軍火商來台灣、談這些合作，似乎就是要讓台灣跟中國的對立加劇，好像巴不得我們打起來一樣。」

論壇的與會者包含訪台的美國25家軍火商，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond）也在現場發言表示，在不違反「一個中國」政策的基礎下，美國要協助台灣提升自我防衛能力、擴大雙方合作。

代表團訪台前夕，中國國防部發言人譚克非曾於4月27日發言指，美方的這些「軍工複合體」歷來熱衷於在世界各地「兜售軍火、輸出戰亂」，台灣執政黨這種「引狼入室」的做法令人不齒，只會給台灣同胞帶來深重災難。

美國軍火商在台期間，也有台灣統派團體抗議，手持寫有「美國軍火商踩著鮮血數錢」的立牌。一輛貼有「打倒美國戰爭販子」標語的箱型車從旁邊駛過。

「共同合作生產（軍武）⋯⋯這個敏感性是滿高的，」台灣國防院（INDSR）副研究員陳亮智對DW表示，此舉「反映出美國除了透過軍售之外，將怎麼樣武裝台灣⋯⋯對協助台灣防衛具有一定意義」。

陳亮智說，台美若共同生產武器合作，確實會加劇台海緊張局勢，但他認為兩岸局勢升級的起因，在於中國先「不斷加強對台灣的軍事壓力」，進而導致「台灣不得不用這樣的方式來武裝自己」。他補充：「北京對台施壓在某種程度上也對美國造成了軍事壓力，因此台美在這方面其實是共同承擔。」

近年來，台海周邊不斷偵測到中國軍機和軍艦。蔡英文總統4月過境美國、會見美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後返台，次日中國即宣布對台實施3天軍演，出動91架次戰機，同時派出12艘次艦艇，包括首度投入操演的航母山東號。

面對兩岸的緊張局勢，陳亮智告訴DW，他不否認美台聯合生產軍武是「往準備戰爭這個方向前進」，但「離戰爭更近一點，並不代表戰爭真的會發生」。他說，主要目的是「希望能嚇阻到對方（北京），拉高對方發動戰爭的成本，最終化解衝突」。

美國波士頓學院政治學及國際研究副教授埃裡克森（Jennifer L. Erickson）也呼應此說法，認為一般來說美國的武器出口是為衝突做準備，以阻止衝突發生。「這些（武器）生產線將有一種威懾作用。」

然而，這些軍事合作也是在為「最壞的打算」做準備。陳亮智話鋒一轉提醒道：「如果北京就是豁出去了、嚇阻最終失敗，那就是必須應戰。」

「當然，我們都不希望這樣的時刻來到，」他說。

美台聯合生產武器4大爭議點

本次的美國國防產業代表團是自2019年以來，美國國防產業最大規模的一批訪台代表團。訪台期間，他們參訪了台灣國防安全研究院、台灣國家中山科學研究院和多個軍工業廠商。

陳亮智分析，美國軍火商此次大動作組團訪台、出席雙邊論壇，最主要就是想了解台灣軍火企業的實力，透過參訪「看看台灣業界的產能和體質」。5月2日，行政院副院長鄭文燦也向台媒表示，這些訪台軍火商「不是來賣武器的」，而是來選擇合作的供應廠商。

然而，美國及台灣政府都尚未針對此類軍事合作透露具體細節，也讓合作留下許多爭議點：

1. 美國政府的角色？

美國軍事學者埃裡克森告訴DW，美國廠商若想在海外生產軍事裝備，須依據相關法規申請授權，「這意味著，這些交易不僅需要公司之間的談判和商定，還必須得到美國政府的批准和許可」。

「但美國政府在授權海外製造許可時，往往是非常有選擇性的。」埃裡克森補充說：「通常，此類製造協議是為了幫助另一國獲得技術——但也不是最先進的技術。」她認為，美國之所以有意與台灣共同生產軍武，是為了使生產更接近潛在的「最終用戶」，以便「更緊密和迅速地滿足台方需求」。

此外，俄烏戰爭也可能帶給了美國一些啟示。埃裡克森認為，美國和其他北約盟國正在為了「武裝烏克蘭」而陷入混亂，因此美方可能有意透過將台灣納入軍武生產鏈，來替台灣做更完善的應戰準備，以免未來若台灣也不幸成為「衝突地區」時，出現同樣的「混亂」局面。

但台灣前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平向DW表示，台美雙方要不要共同生產武器，台灣「應該掌握主動權，而非以美方為主」。他補充道，台灣軍事實力並不弱，因此台方應以「技術的成熟度」、「是否為攻擊性武器系統」去做合理的合作判斷，而非對美國的提議照單全收。

2. 實際合作遙遙無期？

由於美台共同生產軍武的協商尚未有定論，外界擔憂雙方合作的時間表可能遭到美方推遲；而代表團此次與台廠的互動交流，也遭質疑成果有限。

「這個部分（代表團訪台）象徵性的意義較大，論壇其實也沒有實質進度，」台灣前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平向DW坦言道。他進一步解釋，軍事合作若要有重大突破，須深入了解雙方產業，包含軍方實際的需求等，「這不是幾個月就可以完成的」，因此現階段「談開始合作實在是太早」，「且台灣軍需規模不大，協助美方供應鏈生產倒是比較可能」。

不過，國防院研究員陳亮智對此有不同看法。他認為，美台雙方的軍火生產合作其實都有「on schedule（按計劃進行）」，預計「2025年就會看到很具體的成果」。

陳亮智分析，美台商會約在2021年提出聯合生產武器的想法；2022年，美台商會會長韓儒伯也透露，此計畫最快將於2024年落實；如今進到2023上半年，美國軍火商就已採取行動造訪台灣。「我覺得這方面沒有耽擱，」他表示，美方接下來很可能在公開或私下場合與台方簽署多項備忘錄，為下一階段的合作鋪路。

3.有助台灣提高防衛能力？

由於美國是全球武器出口大國，本身即具備研發、設計、製造的能力，因此其位於海外的產線多半是以代工零組件為主。有聲音質疑，這對提升台灣軍事技術的效果恐怕有限。

陳亮智就此回應道，不論美台雙方透過何種方式合作生產軍火，「無疑是要讓台灣的武器可以更加多元化，而不是只有傳統武器的銷售」。他認為，台灣透過代工也有機會習得相關技術、提升對武器的熟悉度，同時還節省了武器的運送時間、美方需要派駐的訓練人力等。

至於生產的武器種類，目前顯示主要將以無人機及彈藥為主。這令部分人士質疑，這些小型或輕型武器能否確實提升台灣的備戰能力，或對北京達到一定程度的嚇阻效果。

「無人機機種太多，台灣缺乏的是大型機種導控與傳輸的需求，尤其是衛星資訊傳輸，也就是即時監控的反應軟體」，周宇平說，而輕兵器與彈藥部分，他認為「台灣自己本就有生產線，協助美方自然輕而易舉」，但對中共的威嚇效果其實有限，「畢竟尚未成熟發展，僅在萌芽階段（而已）」。

4.彌補延宕交付的對台軍售？

此外，美國對台軍售在近年來不斷延遲交貨，積壓總價已高達近190億美元，台灣亟欲取得的「F-16V戰機」首批到貨也可能延宕2年。台灣立法院民眾黨團5月3日召開記者會提出，台灣軍備長期倚賴美國，軍售延宕凸顯台灣安全出現「真空」，政府應拿出態度爭取加速交貨。

陳亮智表示，美對台軍售遲遲未交貨，對台灣而言確實是一個疑慮及隱憂，因此將部份產線移至台灣可能是解法之一。

不過，專門研究美國軍售及軍火貿易的埃裡克森說，建立海外軍武生產線需要很長的時間，尤其是針對先進的防禦性品項，因此不認為這能在短期內提高台灣的防禦能力。她進一步表示：「這是一個長期舉措，而不是在目前（台海）緊張局勢加劇的情況下，加快交付武器的短期方案。」

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