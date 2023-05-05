影／11分鐘連4震！日本石川縣驚傳「規模6.3地震」劇烈晃動
日本石川縣能登地區5日下午2時42分發生地震，震源深度僅10公里、初步推測達規模6.3，同一地區隨後在2點47分、51分和53分也發生餘震。
根據推特上的影片，可以見到受地震影響地區劇烈晃動，包括新瀉縣上越、新潟県中越地方、新瀉縣佐渡、富山縣西部和石川縣加賀等地均受影響。
據悉，此次地震並未造成海嘯威脅。
【石川県で地震 能登で震度6強】— 事件速報 (@tokyoaccident) 2023年5月5日
ーーライブカメラが揺れを捉えるーー
能登地方でM6.3の地震が発生し、最大震度6強が観測されています。緊急地震速報が発令されています。#地震 #揺れ #能登半島 #津波の心配pic.twitter.com/KMLfqI3KTA
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