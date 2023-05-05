影／11分鐘連4震！日本石川縣驚傳「規模6.3地震」劇烈晃動

跨國工作是全球趨勢，派駐到全球各地也有各式各樣的工作，如駐外特派員、企業駐外員工、駐外館人員等。 本集遠方要談奉國軍派駐的駐外武官工作，邀請退伍的武官Tino，談他派駐在南美洲西語國家的跨文化體驗。

2023-05-05 11:58