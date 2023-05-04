美國對中國晶片戰 業內人士：減緩發展影響有限

路透社報導，美國去年為阻止中國科技行業發展用於核武以及ChatGPT等人工智慧系統的超級電腦而實施出口管制。業內人士說，相關條例減緩了中國的發展，但影響有限。

報導說，相關條例限制了美國終端晶片製造商英偉達（NVDA）和半導體製造商美光科技（AMD）晶片的出貨量。這些晶片已成為全球科技行業開發聊天機器人和其他人工智慧系統的標準。

不過，英偉達已為中國市場開發一種速度較慢但並不違反美國政府出口限制規定的晶片產品。行業專家對路透社說，這款新產品Nvidia H800在3月發布，能夠執行某些AI任務，只是速度要比英偉達最快的晶片慢了10%到30%，成本增加一倍。

即便是這種速度較慢的英偉達晶片，也優於中國企業目前擁有的晶片水準。中國最大科技公司之一的騰訊今年4月表示，使用英偉達H800系統能將其AI系統的訓練時間減少一半以上，從11天減至4天。

報導說，美國政府和業界之間的反反覆覆顯示，美國官方試圖在盡量不傷害美國企業的情況下阻止中國高科技發展方面，著實面臨不小挑戰。

美國制定規則的部分策略是避免中國企業完全放棄美國晶片而加大自主晶片開發的力度。

報導引述不具名的晶片行業高管說，「他們必須在某個地方劃出一個界限，無論劃在哪，他們都將面臨很大的挑戰，既要避免發生立即震盪，又要達到逐步削弱中國能力的效果。」

出口限制有兩部分。一是給晶片計算極其精確數字的能力設定天花板，以限制用於軍事研究的超級電腦的發展。晶片行業人士表示，這方面措施是有效的。

不過，極其精確數據的計算在人工智慧工作中並非那麼重要，例如對大型語言模型來說，晶片處理大量數據的能力更為重要。

英偉達向中國科技巨頭騰訊、阿里巴巴和百度出售的H800晶片就是用於這類工作，但是這種晶片尚未大批出口。

另一項限制是針對晶片與晶片之間的傳輸速度。這對人工智慧確實有影響。類似ChatGPT等技術背後的模型太大，運算必須分布在許多晶片上，甚至一次使用上千個晶片。

英偉達H800晶片到晶片的傳速為每秒400GB，不到英偉達旗艦H100晶片每秒900GB峰值速度的一半，這款晶片不對中國出口。

人工智慧行業專業人士認為，H800的速度已經夠快，而且還有其他辦法可以繞開這個障礙。

美中關係自從2018年以來迅速惡化，美國兩任政府持續加大對中國實施晶片出口限制的力度。美國總統拜登去年8月正式簽署「2022晶片和科學法案」（CHIPS and Science Act），向美國半導體行業提供大量科研經費。

美國在聯合國際力量限制中國高科技發展方面也取得顯著進展。荷蘭已同意對晶片製造具關鍵作用的光刻機的對中出口實施限制；日本今年3月則宣布限制23種半導體製造設備的出口。