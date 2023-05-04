快訊

報復烏克蘭襲克里姆林宮 俄回敬24架無人機大軍

住戶爽了！台北最大危老案「僑安新村」變豪宅 開價上看200萬

喧騰一時的共諜邵維強今宣判 金門地院一審重判15年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若台海戰爭爆發 中國軍方科學家分析美這項軍武是最大威脅

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
圖為今年3月，美國空軍B-1B轟炸機、F-16戰機與南韓空軍F-35A舉行聯合空中演習。大陸軍方研究人員發現，雖然F-22和F-35在各階段都對中國防禦構成「重大」威脅，但在中國所屬海域的任何潛在衝突中，F-35A可能用途更廣、戰力更強。路透
圖為今年3月，美國空軍B-1B轟炸機、F-16戰機與南韓空軍F-35A舉行聯合空中演習。大陸軍方研究人員發現，雖然F-22和F-35在各階段都對中國防禦構成「重大」威脅，但在中國所屬海域的任何潛在衝突中，F-35A可能用途更廣、戰力更強。路透

中國大陸軍事科學家一項針對美軍第5代戰機的分析顯示，F-35在南海與台灣海峽對中國構成的威脅比F-22更大，儘管後者仍普遍被認為是世上最強大的隱形戰機。

南華早報報導，該篇論文刊登在《現代防禦技術》，是軍事科學領域的正統期刊，發行機構為中國航天科工集團（CASIC）。朝鮮日報東北亞研究所所長崔有植認為，這實際上相當於中國軍方內部機構承認，中國防空網無法攔截F-35，可謂「十分罕見」。

該論文分析具隱形功能的F-22和F-35戰機，B-2及B-1B轟炸機，XQ-58A和RQ-180無人機，在靠近中國沿岸時，依不同距離會構成多大威脅；距離沿岸500、300、100公里時，中國防空雷達是否能識別並予以攔截。

研究人員發現，雖然F-22和F-35在各階段都對中國防禦構成「重大」（significant）威脅，但在中國所屬海域的任何潛在衝突中，F-35A可能用途更廣、戰力更強。

南早提到，冷戰時期開發的F-22主要為了掌握制空權而生，地面攻擊火力有限，但速度與匿蹤能力都較優越。相較之下，F-35設計上強調多功能，且造價約8千萬美元，遠低於F-22的1.5億美元

「由於F-35A具備更先進的航空電子系統與多重能力（Multirole），它比F-22構成更大威脅…考慮其既可作為蒐集情報的感應器，又可作為前線攻擊的主力護衛，對其應採用軟殺（Soft Kill）和硬殺（Hard Kill）的攻擊方式。」論文寫道。軟殺是透過電戰使戰機匿蹤功能失效；硬殺是以紅旗-9防空飛彈與J-20隱形戰機直接擊落。

朝鮮日報指出，美軍在關島與駐日本基地皆部署F-35，此外F-35也是南韓空軍與日本航空自衛隊的主力戰機。若出動數百架F-35將負責台灣的中國東部戰區主要飛彈基地與指揮所夷為平地，中國的侵台作戰將難以正常執行。

中國大陸軍事科學家一項針對美軍第5代戰機的分析顯示，F-35在南海與台灣海峽對中國構成的威脅比F-22更大。法新社
中國大陸軍事科學家一項針對美軍第5代戰機的分析顯示，F-35在南海與台灣海峽對中國構成的威脅比F-22更大。法新社

F-35 戰機 飛彈 美軍 台海

延伸閱讀

F-16戰機影像展明登場 將在嘉市志航國小展出

我多次採購先進F-35B戰機遭拒 國防部：美國不會說理由

F-5戰機汰除 中科院考慮改「無人化」應對共機侵擾

影／軍購F-16V戰機延宕 邱國正：建軍有備案 多管道努力

相關新聞

若台海戰爭爆發 中國軍方科學家分析美這項軍武是最大威脅

中國大陸軍事科學家一項針對美軍第5代戰機的分析顯示，F-35在南海與台灣海峽對中國構成的威脅比F-22更大，儘管後者仍普...

美國對中國晶片戰 業內人士：減緩發展影響有限

路透社報導，美國去年為阻止中國科技行業發展用於核武以及ChatGPT等人工智慧系統的超級電腦而實施出口管制。業內人士說，...

世衛專家將衡量COVID疫情 判定是否結束緊急狀態

世界衛生組織（WHO）的全球衛生專家小組今天將召開會議，判定COVID-19疫情是否仍處於世衛規定下的緊急狀態。根據世衛...

英王加冕／英國史上加冕典禮糗事一堆 蠟燭融化滴臉、戒指小套不上...

英國國王查理三世（Charles III）將於6日加冕，不過在英國歷史上，不是每任國王或女王的加冕典禮都很順利，有的加冕典禮引起暴動，或因瘟疫草草舉辦，還有發生水晶燈蠟燭融化從天花板滴下，淋到賓客身上和臉上的糗事，英王加冕有哪些意外狀況？

鬧飢荒還轉賣獲贈糧食 美暫停援助伊索比亞泰格瑞地區

美國國際開發總署（USAID）今天宣布暫停對伊索比亞泰格瑞（Tigray）地區的糧食援助

英王查理三世加冕在即 原民要求為殖民黑歷史道歉

多個來自往昔英國殖民地的原民領袖，今天敦促英王查爾斯三世（King Charles III，或譯查理三世）迅速為王室所犯下「數世紀的種族...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦