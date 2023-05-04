三星電子就要遭逢首次罷工？ 工會促李在鎔出面談判
南韓三星電子現在可能面臨公司有史以來首度罷工行動。一個具影響力的工會組織揚言要發動罷工，以抗議薪資問及與三星試圖阻礙勞工組織。
醞釀發動罷工的工會4日發出聲明，指控資方關閉與工會領袖的薪資協商大門。這個工會先前要求今年加薪6%以上，以抵銷南韓國內逾4%通膨率的影響。工會宣稱，他們代表了9%或大約1萬名的三星員工。
工會表示，三星管理階層上月宣布，今年為考績最佳等級的員工薪資調升4.1%，一般等級的員工調幅則為2%。彭博新聞採訪三星回應，公司發言人未立即置評。
彭博指出，三星電子本來日子已不好過，正苦於全球市場需求減弱，勞工又在此時騷動。三星今天的處境，正是全球科技業的縮影。三星晶片部門光是在第1季就創紀錄虧損34億美元，預期要到今年下半年，才會迎來需求逐漸復甦。
工會要求三星電子會長李在鎔參與薪資協商。三星電子全國工會在三星位於首爾江南區的辦公大樓前舉行記者會，代表Lee Hyun Kuk說，「與我們1萬名會員討論後，將決定是否發動罷工。」他表示，是否罷工「取決於李在鎔的態度，我們誠心請他到談判桌前一起討論」。
三星火災與海事保險工會的代表Oh Sang-Hoon則強調，如果三星電子工會發動罷工，三星集團內的其他11個工會將跟進。
工會在南韓當地政治有相當影響力，企業員工罷工也很常見。不過1969年創立的三星，從來沒有發生過員工罷工。三星工會去年在勞資協商薪資破局後，保留罷工權，但最終並未付諸行動。
本周稍早，工會領袖與三星資方的協商陷入僵局，政府曾介入仲裁也未能化解。工會在這次談判之初要求加薪10%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言