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抗中再升級 美民主黨推「中國競爭法案2.0」

德國之聲／ 德國之聲

美國參議院民主黨團週三（5月3日）宣布了一項重大提案，希望限制投資和最先進技術流向中國，同時阻止對台灣的任何潛在威脅，來對抗中國日益增長的全球影響力。

法新社報導，這項法案由美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及11名議員主導，他們在記者會上概述了這項旨在應對來自中國的競爭的計劃。

美國總統拜登去年簽署了「芯片法案」，旨在強化美國的科技產業競爭力，為微芯片製造和科學研究提供了520億美元的新補貼。而針對這次的抗中法案，舒默將其定義為一場遏制中國的劃時代鬥爭。舒默說：「中國政府尋求主導21世紀的過程中，並沒有限制自己；如果我們在美國吃老本，如果我們讓中共打敗我們，這將對世界民主國家造成嚴重後果。」

舒默表示：「美國不能把領導權讓給反對民主和個人自由的政府。我們不能讓威權主義在21世紀做主。」

法案細節

舒默表示，新法案將研究出口管制和制裁，以限制北京獲取甚至「竊取」美國在人工智能（AI）、量子計算和其他先進技術方面的創新能力。

他補充說，美國財政部和商務部將獲得新的授權，來審查和阻止資金流向中國的高科技產業。該計劃還將著眼於幫助小企業、培養美國未來勞動力，以及加強評估外國投資對國家安全的影響。

與此同時，華盛頓一直批評中國的「一帶一路」倡議，該倡議在過去10年中，投資了150多個國家的道路、橋樑、港口和醫院，總額約8400億美元。舒默表示，作為替代，美國及其盟友已準備好提供「實際上有利於那些尋求幫助的國家」的基礎設施資金方案。

該法案的最後一個關鍵部分，是推動阻止中國侵略台灣的提案。舒默沒有提供具體細節，但表示將以參議院外交關係委員會的兩黨提案為基礎；該委員會去年批准了45億美元協助台灣防衛，並允許拜登制裁對台灣採取行動的中國官員和金融機構。

路透社報導，美國參議員們還將考慮立法，以加強拜登政府打擊中國視頻共享應用程序抖音國際版（TikTok）的能力。

能通過嗎？

舒默還表示，這項名為「中國競爭2.0」的法案，將擴大去年的「芯片與科學法案」的效果。

舒默希望新法案能得到兩黨的支持，並表示參議院的共和黨人一直支持為該方案提出的一些想法。但由於共和黨控制著美國眾議院，新法將需要共和黨的支持，才能成為正式的法律。

對中國採取強硬路線的願望，是長期分裂的美國國會中，為數不多的真正兩黨共識之一。去年的立法在民主黨和共和黨的壓倒性支持下過關。

然而，參議院共和黨議員圖恩（John Thune）表示，有鑑於共和黨對民主黨政府支出和債務的問題，以及去年法案的規模的擔憂，新的中國倡議將很難在國會獲得通過。

「（法案通過）將具有挑戰性，部分原因在於（法案）支出和債務，（共和黨）擔心（法案）支出過多及其對通貨膨脹的影響」，圖恩說。

（法新社、路透社）

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