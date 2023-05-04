敘利亞內戰以來 伊朗總統首訪大馬士革

自2011年3月敘利亞反政府抗議演變成內戰以來，德黑蘭一直是阿薩德政府的主要支持者，並且試圖根據自己的利益左右鄰國的局勢。

伊朗從中東各地派出了數十名軍事顧問和數千名由伊朗支持的戰鬥人員，為阿薩德政府作戰。在俄羅斯和伊朗的幫助下，敘利亞政府軍近幾年控制了該國大部分地區。

在接受泛阿拉伯電視台Al-Mayadeen采訪時，伊朗總統萊希呼籲展開重建工作，並呼籲逃離敘利亞的難民回國。

萊希正率領一個高級別政治和經濟代表團對敘利亞進行為期兩日的訪問。本周三（5月3日），敘利亞經濟部長哈利勒（Samer al-Khalil）在大馬士革國際機場歡迎萊希到訪。

敘利亞官媒報道，萊希在會面時對敘利亞總統阿薩德表示："敘利亞政府和人民經歷了巨大的困難。"

"今天，我們可以說你們已經克服了所有這些問題，盡管受到威脅和制裁，你們還是取得了勝利。"

萊希預定將參觀什葉派伊斯蘭教聖地以及無名軍人墓。

這是2010年以來，伊朗總統首次訪問敘利亞。上一次到訪敘利亞的伊朗總統是艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）。

此次萊希訪問敘利亞，正值地區強國埃及、沙特阿拉伯等國家對阿薩德敞開雙臂之際。上述國家外長近幾周都曾拜訪大馬士革。敘利亞外長四月也訪問了沙特首都利雅得，這是2012年兩國斷絕外交關系後首次這樣的訪問。

今年三月，伊朗和沙特阿拉伯（敘利亞反對派的主要支持者）在中國達成重新建立外交關系的協議，經歷長達七年的緊張關系後重開大使館。

伊朗和沙特阿拉伯的和解，可能對兩國曾經進行代理戰爭的地區國家帶來積極影響，其中包括敘利亞。

由於阿薩德殘忍鎮壓抗議者以及與其他阿拉伯國家的關系破裂，敘利亞被阿拉伯國家政府普遍孤立，並在2011年被驅逐出阿拉伯國家聯盟。敘利亞內戰已經造成近50萬人死亡，2300萬人口中有近半數人流離失所。

新任伊朗駐敘利亞大使阿克巴利（Hossein Akbari）周二對伊朗國家通訊社表示："美國及其盟友在面對抵抗時全面失敗，未能實現任何目標。"

如同敘利亞，伊朗也受到西方制裁，加上數十年的管理不善，導致該國貨幣暴跌至新低。數月來的反政府抗議未能推翻執政的神職人員和恢復2015年與世界大國簽署的核協議，該協議要求伊朗限制其核項目，以換取解除制裁。

據伊通社報道，在萊希訪問敘利亞幾周前，該國道路和城市發展部長巴茲帕什(Mehrdad Bazrpash)已前往大馬士革與阿薩德會晤，傳達了伊朗總統支持擴大兩國經濟關系的信息。

伊朗在敘利亞的軍事存在一直是以色列的主要關切，後者誓言要阻止伊朗在其北部邊境的擴張。近年來，以色列對敘利亞政府控制地區發動數百次的攻擊，但鮮少正面承認。2023年初以來，敘利亞官員將該國領土遭到的十多次空襲歸咎於以色列。最近一次的空襲發生在本周二，導致北部城市阿勒頗的國際機場暫停運營。

（美聯社）

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