美參謀首長警告 防中俄軍事走更近

拜登政府持續大量經濟和軍事援助烏克蘭對抗俄國入侵之際，也忙著跟北京對抗。華府該如何嚇阻北京對台灣動武？「外交事務」期刊的播客（podcast）二日播出專訪美軍參謀首長聯席會議主席密利上將的內容。

在主題為「如何避免大國戰爭」（How to Avoid a Great－Power War）的播客受訪中，密利表示，戰爭是通過使用有組織的暴力將政治意志強加給對手，但俄羅斯想透過軍事手段達到政治目的已非常困難，且他認為俄國總統普亭今年也不會達成目標。

密利說：「所有的戰爭遲早都會結束，如何結束才是真正的問題。」

被問及俄羅斯與中國關係日益親密的問題，密利表示現今世上有三個超級大國，美國、中國、俄羅斯，三國在人口、經濟及軍事方面都具有相當潛力且都擁有核武庫。若俄羅斯和中國形成一個成熟牢固且持久有韌性的地緣政治聯盟，將不符合美國利益，美國須保持警惕，盡其所能確保這種情況不會發生。

密利說，先前的冷戰關係是在美蘇之間，但現在處在一個三強鼎立的世界，三國要比兩國來得複雜，且關係更難以處理。

他認為美國要注意，不要在軍事意義上把中俄逼近，因為競爭不是問題，問題是衝突和戰爭。

密利認為，中國的習近平主席是非常強硬的人，也是徹底的現實主義者，中國考慮到成本、收益和風險，不會希望與美國直接發生武裝衝突，但是中國想要在沒有武裝衝突的情況下，實現國家目標。

從俄烏戰爭的教訓談及台海問題，密利表示沒有兩場戰爭是相似的。他認為中國要面對的問題不同，因為要攻擊像台灣這種多山且適合防禦的國家，有根本上的困難。

密利指出，為了攻擊台灣，中國將不得不發動兩棲入侵，結合傘兵和空中突擊、旋翼機、飛彈以及所有可能的火力準備。他說，基本上要跨越一百英里的水域，本身就具有挑戰性，中共還必須確保水下安全，避免遭潛艦攻擊。

他認為台灣需要大幅、迅速地提高防禦能力，如同烏克蘭一樣。他同時警告中共，真正的戰爭與紙上談兵有很大不同，武力犯台也許會取得一些有限的成功，但付出的代價將極高。