澳洲警方曾搜查英國前試飛員住所 法官裁決合規

澳洲聯邦法院的一份判決書顯示，該國警方去年11月搜查了英國退役試飛員基思‧哈特利（Keith Hartley）的住所，搜查與中國殲-16攻擊戰鬥機、澳洲情報合作伙伴以及中國最大的航空公司相關的文件，並找到一些物品。該行動是澳洲警方針對西方退役戰機飛行員協助訓練中國軍隊展開的調查的一部分。哈特利曾是英國皇家空軍的飛行員，曾擔任「旋風」戰機試飛員，退役後移居澳洲，並經營南非測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa），擔任首席運營官。

去年10月，澳洲聯邦警方在新南威爾士州逮捕了涉嫌培訓解放軍飛行員的澳洲公民、前美國海軍陸戰隊飛行員丹尼爾·杜根（Daniel Duggan）。據悉，澳洲準備將他引渡至美國受審。

在杜根被逮捕的同一星期，英國警告數十名該國前軍方飛行員停止為中國工作。英國方面還誓言要修改國家安全法，阻止前軍方飛行員為南非飛行學校等中介機構工作。而澳洲也宣布打擊前軍事飛行員協助中國軍隊進行訓練的行為。

澳洲法院駁回哈特利質疑警方搜查的申請

截至目前，經營南非測試飛行學院（TFASA）的哈特利尚未遭到起訴。去年11月住所遭到搜查後，哈特利對警方突襲其住所的合法性提出質疑，要求聯邦法院下令撤銷搜查令，並限制澳洲聯邦警察局使用任何查獲的材料。

今年4月28日，澳洲一家聯邦法院公布了一項判決，駁回了哈特利的申請。澳洲聯邦法院聽取的證詞顯示，警方懷疑哈特利於2018年至2022年間提供中國要求或資助的軍事化訓練，從而觸犯了法律。搜索令是為了尋找支持警方對哈特利進行調查的證據。南非測試飛行學院（TFASA）曾與中國國營企業中國航空工業集團（AVIC）有合作關係，並曾在南非訓練中國飛行員，雇用數名有軍事背景的西方飛行員。證詞還稱，哈特利涉嫌組織或協助飛行學校「向解放軍飛行員提供有關軍用飛機平台和軍事準則，戰術和戰略的訓練」。

法院裁定指出，警方曾尋找與南非測試飛行學院、中國解放軍、4個機型的解放軍戰機和訓練機（包括殲16戰機和殲11戰機）、中國航空工業集團AVIC，以及與兩名個人有關的電郵和加密訊息等文件和數位紀錄。這兩人的身分並未公布。

根據裁定書，警方也在找與澳洲在五眼聯盟（FiveEyes）的伙伴紐西蘭、加拿大、美國、英國，以及北約和澳洲空軍相關的文件。

法官亞伯拉罕（Wendy Abraham）在裁定書中表示，「聲請人並未證明搜查令無效。搜查令以合理精準度陳述了足以構成犯罪的行為。」

哈特利的辯護律師米拉裡斯（Dennis Miralis）告訴路透社，他正審查法院判決，並就是否上訴尋求專家意見。他在一份聲明中表示，「哈特利和南非測試飛行學院（TFASA）否認在這件事上有任何刑事不法行為。」

（路透社）

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