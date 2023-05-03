受歡迎程度不及母親…查理三世登基在即 好感提升、仍有挑戰

英王查理三世（或譯查爾斯三世）將於6日正式登基，外界原本評估會波折不斷，但皇室應對得宜。查理在擔任王儲期間，受歡迎程度遠不及其母親伊莉莎白，伊莉莎白過世後更不斷傳出廢除皇室的聲浪。但截至目前為止，英國大眾仍傾向保留皇室，對查理的好感也有上升，只要查理能好好處理與兒子哈利的關係，應能穩度難關。

登基在即受好評

根據《路透社》報導，上周的英國民調顯示，對查理持正面看法的人比負面的還多，對即將登基的查理來說是好消息。長期關注皇室的作家布朗也向《路透社》表示，對於查理到目前為止能有如此好的支持度感到驚訝。

愛丁堡大學英國政治資深講師柯瑪興漢則認為，查理到目前為止採取正確的策略。「他一方面延續了母親備受好評的策略，也試圖加入一點自己的元素與方向」，這種些微的變動能讓大眾在緬懷伊莉莎白二世的同時，又看到查理自己能帶領英國通往何方。

穩固形象是關鍵

查理的妹妹安妮長公主向《CBC新聞》表示，查理與其他皇室成員已經準備好要繼續向大眾服務，並強調皇室為憲政帶來的穩定性。她也表示，查理已經以王儲的身分練習了很久，一定能做好國王的角色。

儘管查理前景看好，外媒仍點出兩項最大的挑戰，自伊莉莎白二世去世之後，國內又掀起恢復共和制的聲浪，將焦點放在皇室的必要性與龐大開支對政府的財政負擔。但最大的問題仍來自皇室成員本身。外媒指出，安德魯王子的性騷擾疑雲以及哈利夫婦的出走與不斷爆料，是影響未來皇室形象的最大關鍵。

若查理能讓哈利夫婦不再針對皇室製造版面，皇室形象將能穩定許多。

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