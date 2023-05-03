快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受歡迎程度不及母親…查理三世登基在即 好感提升、仍有挑戰

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
英王查爾斯若想要維持他的支持度，如何處理與兒子哈利的關係成最大關鍵。(photo by @UKinGermany via Twitter, used under CC License)
英王查爾斯若想要維持他的支持度，如何處理與兒子哈利的關係成最大關鍵。(photo by @UKinGermany via Twitter, used under CC License)

英王查理三世（或譯查爾斯三世）將於6日正式登基，外界原本評估會波折不斷，但皇室應對得宜。查理在擔任王儲期間，受歡迎程度遠不及其母親伊莉莎白，伊莉莎白過世後更不斷傳出廢除皇室的聲浪。但截至目前為止，英國大眾仍傾向保留皇室，對查理的好感也有上升，只要查理能好好處理與兒子哈利的關係，應能穩度難關。

登基在即受好評

根據《路透社》報導，上周的英國民調顯示，對查理持正面看法的人比負面的還多，對即將登基的查理來說是好消息。長期關注皇室的作家布朗也向《路透社》表示，對於查理到目前為止能有如此好的支持度感到驚訝。

愛丁堡大學英國政治資深講師柯瑪興漢則認為，查理到目前為止採取正確的策略。「他一方面延續了母親備受好評的策略，也試圖加入一點自己的元素與方向」，這種些微的變動能讓大眾在緬懷伊莉莎白二世的同時，又看到查理自己能帶領英國通往何方。

穩固形象是關鍵

查理的妹妹安妮長公主向《CBC新聞》表示，查理與其他皇室成員已經準備好要繼續向大眾服務，並強調皇室為憲政帶來的穩定性。她也表示，查理已經以王儲的身分練習了很久，一定能做好國王的角色。

儘管查理前景看好，外媒仍點出兩項最大的挑戰，自伊莉莎白二世去世之後，國內又掀起恢復共和制的聲浪，將焦點放在皇室的必要性與龐大開支對政府的財政負擔。但最大的問題仍來自皇室成員本身。外媒指出，安德魯王子的性騷擾疑雲以及哈利夫婦的出走與不斷爆料，是影響未來皇室形象的最大關鍵。

若查理能讓哈利夫婦不再針對皇室製造版面，皇室形象將能穩定許多。

【更多精采內容，詳見

英國 查理三世 查爾斯三世 伊莉莎白二世

延伸閱讀

英王加冕典禮即將登場 鐵粉提前沿路紮營卡位

英國王室穿搭有學問 專家：可無聲勝有聲

缺席英王加冕 梅根中計？傳皇室設法讓她打消出席念頭

皇室宮鬥！卡蜜拉兒子嗆哈利：我媽是為愛而嫁不為后冠

相關新聞

朝白金漢宮丟擲霰彈槍彈！被捕男子曾大喊：我要殺了國王

英國白金漢宮2日傳出有男子因隔著柵欄朝宮內丟擲「霰彈槍彈」等物品而被捕，警方隨後還在該男子身上搜出一把刀。

腳踏美中兩條船：東南亞「維持中立」不選邊站，能撐多久？

自2023年初以來，中國在直接對外往來方面，顯然變得非常積極。不但恢復了新冠狀疫情前的平凡外交往來，甚至超越了以往的頻率。馬來西亞首相、新加坡總理、西班牙首相、德國總理、法國總統、巴西總統、以及歐盟委員會主席，紛紛前往中國訪問；中國國家主席習近平，也前往莫斯科與俄羅斯總統普丁會面。另外，北京也對俄國和烏克蘭提出十二點立場、推動伊朗和沙地阿拉播重新建交，提出以「兩國方案」促成以色列和巴勒斯坦和解，以尋求外交重大突破。

受歡迎程度不及母親…查理三世登基在即 好感提升、仍有挑戰

英王查理三世（或譯查爾斯三世）將於6日正式登基，外界原本評估會波折不斷，但皇室應對得宜。查理在擔任王儲期間，受歡迎程度遠不及其母親伊莉莎白，伊莉莎白過世後更不斷傳出廢除皇室的聲浪。但截至目前為止，英國大眾仍傾向保留皇室，對查理的好感也有上升...

南蘇丹政府：蘇丹交戰雙方同意從4日起停火7天

南蘇丹外交部今天表示，蘇丹交戰雙方在與南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）的電話交談中，已同意從4日起停火7天，為結束...

美國駐陸大使伯恩斯籲北京擴大溝通 重申一中政策

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）2日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的線上活...

彭博：陸再度派遣無人機繞行台灣 疑似新偵監手段

台灣國防部今（3）日表示，中國軍方在一周內第二次派遣無人機繞行台灣。彭博資訊指出，在兩岸緊張局勢依然嚴重的情況下，此舉似...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦