巴西將開罰假新聞 科技公司憂數位管制

言論自由與假新聞如何認定，在各國都是大難題。不過近日巴西國會將審查2630號法案草案，該法將允許政府對未認真打擊假新聞的公司進行開罰，並強制下架相關內容。但科技公司擔心，相關法律恐成為政府數位管制的工具。假新聞不易管制，目前以歐盟數位服務法來說，僅能要求平台揭露新聞刊登者的資訊。

巴西國會通過管制

根據《半島電視台》報導，巴西國會近日將審查2630號法案，該法案允許政府對打擊假新聞不力的公司開罰，並強制下架相關內容。法案作者之一、巴西共產黨眾議員席爾瓦表示，此法有助打擊錯假訊息，讓巴西政府更穩定。

席爾瓦認為，假訊息讓巴西民眾1月衝入國會與總統府，還使得校園暴力通報案增加，需要嚴加管制。但巴西福音派議員與科技公司持反對立場，認為這樣恐有「數位專權」的疑慮，並危害自由內容服務的可行性。谷歌甚至還在CNN巴西分台發表抗議訊息。

假訊息難界定

但《金融時報》提到，這引發巴西司法部長迪諾不滿，認為谷歌想要亂帶風向，他要求谷歌2小時內下架訊息並道歉，否則將面臨100萬巴西里拉（19.8萬美元）的罰款，最後谷歌妥協並將抗議訊息下架。維吉尼亞傳媒學教授納瑪表示，谷歌很擔心若巴西立法成功，其它國家也會跟著效仿，因此才會大動作抗議。

雖然2630號法案尚未審查通過，但近來巴西最高法院也要求科技公司到警察局就假訊息傳播等相關業務作證，顯示魯拉政府打假決心。從巴西前總統波索納洛宣稱巴西電子選票系統作假時，對於假新聞的管制爭議就在該國輿論中延燒，但由於假新聞與言論自由界線難定，在各國都是棘手問題。

增加廣告透明度

目前對假新聞比較關注的法案主要是歐盟去年7月通過的《數位服務法》，法規主要是要求業者增加刊登廣告的透明度，與阻止假新聞在平台傳播，並要求業者簡化使用者協議，還有禁止平台以敏感性個資（性別認同、政治立場與宗教信仰）投放針對式廣告。

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