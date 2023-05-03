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巴爾幹和解邁大步 科索沃、塞爾維亞協尋失蹤者

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
塞爾維亞與科索沃在歐盟協調下，決議共同協尋戰爭失蹤人口，為兩國關係正常化邁出重要一步。圖中為科索沃總理科提（Photo by @albinkurti via Twitter）
塞爾維亞與科索沃在歐盟協調下，決議共同協尋戰爭失蹤人口，為兩國關係正常化邁出重要一步。圖中為科索沃總理科提（Photo by @albinkurti via Twitter）

科索沃與塞爾維亞合力協尋戰爭失蹤人口，盼緩解兩國歷史仇恨。兩國3日在歐盟見證下簽訂關係正常化的初步協定，雙方可共享衛星資料協尋因科索沃戰爭失蹤的民眾，歐盟希望藉此讓兩國關係逐步正常化。塞爾維亞長期想併吞科索沃，但近年來為了加入歐盟，轉而與科索沃協商，但當地局勢仍不穩定。

尋找失蹤者和解

根據《英國廣播公司》與《土耳其通訊社》報導，塞爾維亞與科索沃的領導人3日達成決議，兩國將合力搜尋在1998年兩國開戰時因戰火失蹤的民眾，根據歐盟統計約有1621人。雙方將共享衛星空照圖與地圖圖資等資料，並在歐盟的協調下成立委員會負責相關業務。

這些人多數是科索沃的阿爾巴尼亞人。兩國都是南斯拉夫共和國的前身，但在南斯拉夫解體後，塞爾維亞一直不願承認科索沃，想要找機會併吞，而西方國家對科索沃較支持，在1998年南斯拉夫內戰中，因塞爾維亞總統米洛塞維奇對科索沃進行種族屠殺，北約由美軍主導轟炸塞爾維亞，才確保科索沃能夠獨立。

盼關係正常化

國際法院於2010年宣布，科索沃宣布脫離塞爾維亞獨立並不違反國際法，但並非所有國家都承認科索沃。不過近年來，因為塞爾維亞想要加入歐盟，歐盟便希望塞爾維亞與科索沃能關係正常化，歐盟在3月公布兩國關係正常化的初步方案，目前仍在談判中。

科索沃當地族群與宗教組成複雜，有阿爾巴尼亞人（穆斯林）、波士尼亞人與塞爾維亞人（東正教），在當地的塞爾維亞人是少數，常常指控阿爾巴尼亞人對其進行差別待遇，塞爾維亞也常以此為理由，在兩國邊境部署軍隊，使得局勢常顯得非常緊張。

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科索沃 塞爾維亞

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