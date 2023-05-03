實力較一年前增強！美頭號將領：烏克蘭現有能力發動反擊
美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在2日發表的「外交事務」（Foreign Affairs）採訪中表示「烏克蘭有能力發動進攻行動」。
根據報導，蜜利指出「我要告訴你，烏克蘭人現在有攻擊能力，他們可以發動進攻行動，他們也有防禦能力，與一年前的相比已經有顯著增強」，他還補充說「北約在過去幾個月幫助訓練和裝備大約9個旅的裝甲和機械化步兵型部隊」。
為避免猜測，密利並未對烏克蘭的反攻計劃發表評論，但被問及可能的反攻結果時，他表示「今年任何一方都不太可能實現其政治目標」，然而隨著俄羅斯在戰爭中的成本不斷增加，米利預測「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的如意算盤會發生變化」。
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