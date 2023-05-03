昔批老馬可仕 拜登今喜迎其子

「如果我們完全認同一個貪腐、聲名狼藉、沒有人民支持的政權，我們或許能夠在短時間內保留我們的基地，但我們將疏遠這些人民，以至於從長遠來看，我們會失去他們」。

上述發言出自一九八六年的美國「國會紀錄」，時任聯邦參議員拜登反對雷根政府提供夏威夷讓菲律賓獨裁者老馬可仕一家老小流亡。

「就我們面對的地緣政治挑戰而言，我想不出比菲律賓更好的夥伴了」。說這話的也是拜登，時隔卅七年，拜登已是美國總統，一日在白宮會見老馬可仕之子、菲律賓現任總統馬可仕。

政治沒有永遠的敵友，只有永遠的利益。負責收回馬可仕家族非法所得財富的菲律賓總統府良政委員會前主席卡蘭薩指出，馬可仕搖身一變成為拜登座上賓，這是因為馬可仕與美國利益出現重疊：「美國需要馬可仕替美軍在南海顧門把關，馬可仕也需要美國支持鞏固權力，遏阻任何受競爭政治王朝拉攏的軍事派系野心，維持允許他重新入境美國的外交豁免權」。

馬可仕二○二二年五月選上總統，但當時他在美國官司纏身，其父統治期間侵犯人權的民事賠償集體訴訟在美國判賠金額高達廿億美元，他還被控藐視法庭；簡言之，入境美國的風險極高。然而，馬可仕跟拜登一日在白宮會面，代表地緣政治考量優於政治究責性。

菲律賓裔的美國民眾抗議拜登接待馬可仕，當年受害人之一的馬尼斯表示：「我們只能祈禱拜登不會重蹈雷根的覆轍」。