美菲聯合聲明 關切台海與南海

美菲總統一日在白宮會談後發布聯合聲明，提到南海與台海局勢，均針對北京。聲明指出，若菲律賓在南海受到攻擊，適用美菲共同防禦條約；此外，維持台海穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。我外交部對此表示歡迎與肯定。

美國總統拜登一日在白宮接待來訪的菲律賓總統馬可仕，兩人舉行雙邊會談，並在會後發表聯合聲明與成果清單；這是馬可仕首次的白宮行，也是十年來首次有菲律賓總統訪問華府。

美菲聯合聲明雖未點名，但提到南海與台海局勢，針對中國大陸意味濃厚。

白宮表示，拜登對小馬可仕重申美國對於菲律賓堅定如鐵的防衛承諾，「包含在南海」，雙方討論努力維護國際法規，並促進自由開放的印太區域。

根據聯合聲明內容，拜登重申美國對菲律賓堅定如鐵的盟友承諾，同時強調在太平洋地區（包含在南海），對菲律賓部隊和機艦的軍事攻擊，將會適用美菲共同防禦條約的承諾。

拜登與馬可仕強調，他們對自由航行與飛越南海有著不可動搖的承諾，以及各國依據國際法，在其專屬經濟海域享有的主權權利，聯合聲明提到二○一六年南海仲裁案的結果。

此外，聯合聲明重申維持台灣海峽穩定自由的重要性，並稱台海的和平穩定為全球安全與繁榮不可或缺的要素；支持烏克蘭主權、獨立與領土完整，並指俄烏衝突已嚴重影響到印太區域的糧食與能源安全。

紐約時報指出，菲律賓極北的島嶼伊巴亞特距離台灣僅一百六十公里，當地若有美軍進駐，可望在台海有事時快速反應。對於美國來說，馬可仕是個熱切但是未經考驗的夥伴。

菲律賓前參謀總長包蒂斯塔二日表示，開放美軍使用菲國軍事基地主要目的是為保衛菲律賓國土，同時若中國攻打台灣，在台菲律賓人將撤離，馬尼拉也須因應屆時的人道主義危機。

拜登今年頻頻打亞洲牌，一月接待日本首相岸田文雄，上周是南韓總統尹錫悅，拜登五月十九日至廿一日將出席在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，接著於廿四日赴澳洲參加「四方安全對話」（Quad）峰會。