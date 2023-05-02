應對戰略風險 澳洲發現金獎勵軍人延長兵役

為了應對澳洲軍隊的招募及人員流失危機，澳大利亞計劃向軍人發放5萬澳元（約合33165美金）獎金，鼓勵他們在服完強制性役期後再服役三年。澳洲政府已宣布撥款4億澳元用於留任獎金。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）表示：“我們在招募所需的國防軍人數方面遇到問題。”根據該計劃，約有3400名軍人會在頭三年內受益。

該國上周公布了《國防戰略評估》，文件內容指出，澳大利亞必須優先考慮遠程精准打擊能力、國內生產制導武器和外交。澳洲政府支持這份戰略評估的建議。

馬爾斯表示，這份評估清楚表明，“基於我們面對的戰略環境的復雜性，澳大利亞的防御態勢已經不再符合目的"。"我們正在以可控的緊迫感來重塑國防軍。”

評估報告指出，美國已經不再是“印太平洋的單極領導者”，美國和中國之間的激烈競爭正在定義該地區，而且主要大國之間的競爭有演變為沖突的潛在可能性。

報告還寫道，中國正進行二戰結束以來最大規模的軍事擴張，這種擴張"缺乏透明度，也沒有向印太地區保證中國的戰略意圖"。

澳大利亞和新加坡周一在堪培拉舉行雙邊國防、貿易和外交政策討論。新加坡國防部長黃永宏對記者表示，作為亞洲國家，澳大利亞可以在地區安全方面發揮更大作用。

黃永宏還說道：“當你們的潛艇准備好時，我們將歡迎它們來到我們的港口停靠，為其提供便利。”他所指的是澳大利亞未來10年將通過與美國和英國的AUKUS伙伴關系取得的核動力潛艇。

（路透社等）

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