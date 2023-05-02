快訊

郭台銘道歉盼能並肩作戰 韓國瑜晚間回應了

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

應對戰略風險 澳洲發現金獎勵軍人延長兵役

德國之聲／ 德國之聲

為了應對澳洲軍隊的招募及人員流失危機，澳大利亞計劃向軍人發放5萬澳元（約合33165美金）獎金，鼓勵他們在服完強制性役期後再服役三年。澳洲政府已宣布撥款4億澳元用於留任獎金。

澳大利亞國防部長馬爾斯（Richard Marles）表示：“我們在招募所需的國防軍人數方面遇到問題。”根據該計劃，約有3400名軍人會在頭三年內受益。

該國上周公布了《國防戰略評估》，文件內容指出，澳大利亞必須優先考慮遠程精准打擊能力、國內生產制導武器和外交。澳洲政府支持這份戰略評估的建議。

馬爾斯表示，這份評估清楚表明，“基於我們面對的戰略環境的復雜性，澳大利亞的防御態勢已經不再符合目的"。"我們正在以可控的緊迫感來重塑國防軍。”

評估報告指出，美國已經不再是“印太平洋的單極領導者”，美國和中國之間的激烈競爭正在定義該地區，而且主要大國之間的競爭有演變為沖突的潛在可能性。

報告還寫道，中國正進行二戰結束以來最大規模的軍事擴張，這種擴張"缺乏透明度，也沒有向印太地區保證中國的戰略意圖"。

澳大利亞和新加坡周一在堪培拉舉行雙邊國防、貿易和外交政策討論。新加坡國防部長黃永宏對記者表示，作為亞洲國家，澳大利亞可以在地區安全方面發揮更大作用。

黃永宏還說道：“當你們的潛艇准備好時，我們將歡迎它們來到我們的港口停靠，為其提供便利。”他所指的是澳大利亞未來10年將通過與美國和英國的AUKUS伙伴關系取得的核動力潛艇。

（路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

金正恩多次帶女兒亮相坐C位 被爆是為了牽制「那個女人」

北韓勞動黨總書記金正恩作為世襲體制的象徵，最近經常讓女兒金主愛出現在正式場合，竟然是為了牽制妹妹金與正？

對等要求？美國要求中國航司不許飛越俄國領空

大陸自今年1月對新冠病毒放寬「乙類乙管」後，中國與各國陸續恢復國際航班，但中美航班並未隨著邊境解封而增班，進入5月，大陸...

蘇丹內戰不關你的事？打擊重要原物料 半年後可樂、雪碧恐斷貨

蘇丹爆發內戰，不僅釀成人道危機，也讓全球的碳酸飲料製造商焦慮。因為蘇丹盛產的阿拉伯膠（Gum arabic），是碳酸飲料的關鍵材料。若果阿拉伯膠出口中斷，你我常喝的一眾碳酸飲料，包括可樂、雪碧、芬達等在半年內...

應對戰略風險 澳洲發現金獎勵軍人延長兵役

為了應對澳洲軍隊的招募及人員流失危機，澳大利亞計劃向軍人發放5萬澳元（約合33165美金）獎金，鼓勵他們在服完強制性役期後再服役三年。澳洲政府已宣布撥款4億澳元用於留任獎金。

蘇丹內亂逾43萬人逃難 激戰不停恐致災難性人道危機

聯合國今天表示，蘇丹內亂已導致逾33萬人在境內流離失所、超過10萬人逃到其他國家。由於敵對將領間仍不顧停火協議而持續激戰...

中澳貿易搞定政治就能回春？商界稱將需時數月

中國3年多前與澳洲陷入政治紛爭，開始阻擋進口多種澳洲商品，如今限制正在放寬，但跟當初阻礙貿易相比，恢復貿易的挑戰更多。澳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦