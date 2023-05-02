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蘇丹內戰不關你的事？打擊重要原物料 半年後可樂、雪碧恐斷貨

香港01／ 歐敬洛
蘇丹爆發內戰，不僅釀成人道危機，也讓全球的碳酸飲料製造商焦慮。圖／路透社
蘇丹爆發內戰，不僅釀成人道危機，也讓全球的碳酸飲料製造商焦慮。圖／路透社

蘇丹爆發內戰，不僅釀成人道危機，也讓全球的碳酸飲料製造商焦慮。因為蘇丹盛產的阿拉伯膠（Gum arabic），是碳酸飲料的關鍵材料。若果阿拉伯膠出口中斷，你我常喝的一眾碳酸飲料，包括可樂、雪碧、芬達等在半年內可能就會斷市！

阿拉伯膠是一種常用的食品添加劑，也可以用於工業及醫藥用途。在飲料中的阿拉伯膠可以降低液體的表面張力讓飲料可以注入大量二氧化碳，因此成為碳酸飲料的關鍵材料。

阿拉伯膠產自北非沙赫爾地區，一種名為金合歡樹的植物。據嘉里集團（Kerry Group）數字，全球阿拉伯膠年產量約12萬噸。蘇丹盛產阿拉伯膠，其出口達到了全球的七成，幾乎無可代替。

據阿拉伯膠美國（Gum Arabic USA）公司表示，因為戰亂關係，他們沒法前往購買阿拉伯膠，進口出現困難。

由於北非不時發生戰亂，兩大廠商可口可樂（Coca Cola）與百事（Pepsico）也有提早囤貨的習慣。但是全球碳酸飲料的消耗龐大，路透社報導，若蘇丹的戰火持續令阿拉伯膠出口中斷，全球的庫存很可能在半年消耗殆盡，屆時將衝擊全球的可樂生產線。

可口可樂與百事暫時未對原物料進口問題發表評論，但報道引述業內人士表示，對這些碳酸飲料公司來說，沒有阿拉伯膠他們就沒辦法生存。圖／路透社
可口可樂與百事暫時未對原物料進口問題發表評論，但報道引述業內人士表示，對這些碳酸飲料公司來說，沒有阿拉伯膠他們就沒辦法生存。圖／路透社

可口可樂與百事暫時未對原物料進口問題發表評論，但報道引述業內人士表示，對這些碳酸飲料公司來說，沒有阿拉伯膠他們就沒辦法生存。為於蘇丹首都喀土穆的Savannah Life公司表示，他們手上有60至70噸的阿拉伯膠採購訂單，但由於內戰關係，他們正擔憂能否如期出貨。

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文章授權轉載自《香港01》

蘇丹 可口可樂

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