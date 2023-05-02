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蘇丹記者身處戰地 爆內戰遺禍深遠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
蘇丹記者1日投書媒體，描述蘇丹內戰的慘況，引發國際關注。（Photo from Wikimedia Commons）
蘇丹記者1日投書媒體，描述蘇丹內戰的慘況，引發國際關注。（Photo from Wikimedia Commons）

蘇丹內戰恐比敘利亞內戰嚴重！蘇丹一位記者投稿外媒，描述在當地戰火肆虐、缺乏醫療的困境，各國爭相撤出僑民，但衝突嚴重因此行動困難，政府與叛軍雖有簽訂停火協議，但似乎很輕易就被撕毀，政府與叛軍都不願妥協下，也讓外界擔心蘇丹恐陷入內戰螺旋，甚至比利比亞與敘利亞嚴重。

戰火激烈 醫療匱乏

根據《英國廣播公司》報導，蘇丹駐地記者薩拉1日投稿透露，目前政府與叛軍並未打算真心坐下來談判，而在蘇丹過去由軍方長期統治的狀況下，該國內戰恐比敘利亞與利比亞內戰還要嚴重。薩拉提到，叛軍部隊RSF規模達10萬人，已經占領首都大部分區域，但政府軍仍繼續抵抗。

雖然政府軍與RSF近日甚至簽定停火協定，但雙方並未完全落實，兩方也都不願妥協。薩拉說，有時新聞上說停火，但住家附近子彈與飛彈聲仍源源不斷，戰機還是在恩圖曼城盤旋，這些都在在提醒他內戰很難輕易結束。蘇丹首都喀土木大部分遭叛軍RSF佔領，但街上並沒有任何軍警維持治安，生活情況非常糟糕。

撤離平民困難

薩拉住在蘇丹人口最多的恩圖曼城，現在夏天高溫達40度，以前他都會在住家外的花園睡覺，但因為蘇丹內戰，他怕戰機對地面轟炸，因此自開戰以來，他晚上都躲在家中不敢出門。蘇丹軍隊與快速反應部隊（RSF）的流彈從四面八方來，他有鄰居腿部就被子彈射穿，幸好沒有大礙。

目前衝突最嚴重的地方是國際機場、總統府與軍事基地，薩拉說，他所有住那附近的朋友透過包機或是長途旅行的名義逃往埃及，他那原本要在這個月結婚的30歲女友沒能及時逃走，最後因確診瘧疾而死亡，醫院因為戰亂只能進行最簡單的醫療活動，還有處理槍傷，許多醫生也無法前往醫院。

RSF過去協助政府剿滅叛軍，在蘇丹獨裁者阿巴希爾垮台前部隊規模有2萬人，但近年來已成長到8至10萬人規模，他們在喀土木附近部署檢查哨，也讓途經的民眾非常緊張。《CNN》提到，各國因應蘇丹內戰都在設法撤出僑民，但目前狀況非常困難，引發國際關注。

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