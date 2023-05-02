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共同社：日本東大攜手中國清大 登天宮進行實驗

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本共同社引用消息人士說法報導，作為日本唯一參加的東京大學研究團隊，將從7月起跟中國清華大學在中國建造的天宮太空站進行實驗，屆時將進行有關火箭發動機的基礎研究。

報導指出，日本、歐洲和南美等17個國家預定將在天宮太空站進行實驗。隨著日美等國使用的國際太空站逐漸老舊，有可能進行世代交替。中國政府有意開展「太空外交」，掌握競爭白熱化的太空領域開發主導權。

東京大學研究團隊以航太工程專家為主，將跟中國清華大學共同利用無重力環境來進行有關流體力學的研究。這被視為太空火箭和飛機發動機燃燒部分所產生現象的基礎研究，在天宮太空站內的太空人正朝今年7月到9月進行研究來推動準備工作。

聯合國外太空事務廳和中國政府2019年6月批准在天宮太空站的實驗計畫，包括比利時、印度、墨西哥等太空開發後起之國在內，共有17國的機構獲准參加，並提出人體健康影響、太陽能電池開發等總計9個實驗項目。

東京大學 日本 太空

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