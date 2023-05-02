報告：中國頻繁實施出境禁令 掀外國人憂慮

雖然中國政府表示已解除防疫禁令，並歡迎外國投資者返回中國，但分析指出，遭到中國出境禁令影響的中國公民和外國人日益增加。歐洲人權團體估計，目前至少有數萬人，包含外國高階主管在內，被禁止離開中國。

歐洲人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）週二（5月2日）發佈的一份新報告以「困於籠中：中國日益氾濫的限制出境問題」為題，顯示中國一直在擴大實施出境禁令的法律範圍，包含人權捍衛者到外國記者，都被納入這些禁令的適用範圍內。

報告的中文版稱，中國有時會在無法律依據的情況下，「懲罰人權捍衛者及其家人，讓活動人士噤聲」，或是「 挾持家庭成員，藉此脅迫其家屬返回中國」，有時也會以此當作「人質外交」的工具，或恫嚇外國記者。

報告指出，中國上週批准了《反間諜法》的新修正案，此後無論是中國人或外國人，一旦被認為有潛在國安風險，都可能會面臨出境禁令。

這意味著，從2018年到現在，至少有5部全新或新修訂的法律規範以出境禁令作為處罰手段。中國到目前為止，總共至少有15部法律涉及出境禁令。

保護衛士估計，在沒有透明官方數據的情況下，即便排除數以百萬計、基於種族的出境禁令，在中國任何時候至少有數萬人被處以出境禁令。其中許多出境禁令是非法的，違反了《世界人權宣言》的行動自由原則。

路透社的分析發現，近年來涉及此類禁令的法庭案件明顯增加，外國商業遊說團體已表達了對於這項趨勢的擔憂。

報告還引用了美國學者卡爾（Chris Carr）和沃森（Jack Wroldsen）於2022年發表的研究，該研究發現在1995年至2019年期間，至少有128名外國人被禁止從中國出境，其中包括29名美國人和44名加拿大人。

而根據路透社對中國最高法院數據庫內出境禁令記錄的分析，在2016年至2022年間，中國提及出境禁令的案件增加了8倍。

但路透社數據庫中涉及的出境禁令，大多數案件都是民事案件，而非刑事案件。路透社沒有發現任何外國人涉及政治敏感的顛覆，或是國安問題的案件。相較之下，美國和歐盟會對部分犯罪嫌疑人實施旅行禁令，但一般不針對民事訴訟。

路透社就出境禁令向中國公安部尋求評論，並詢問有多少人（包括外國人）受到這些禁令的約束，但皆未獲回應。

2種法律體系

美國《華爾街日報》去年11月曾報導，美國與中國在涉及公民的法律問題上發生越來越多的衝突，考驗著兩國截然相反的司法理念。

法律專家說，在中國涉及外國人的民事糾紛中，兩造都可以要求當地警方將對方的名字，添加到政府的出境禁令數據庫中，中國警方會在每個機場、火車站和其他過境點，檢查該數據庫。

美國法院有時會命令外國公民交出護照，但主要是刑事案件中的被告，且被告有權對此類命令提出上訴。法律專家表示，美國民事案件中的任一方，被禁止旅行的情況很少見。

美國國務院曾在2019年1月公開警告中國的出境禁令風險，因為訪問中國的美國人不被允許離開中國的可能性越來越大。這份旅行警告至今仍然有效，該警告稱擁有中國血統的美國公民，可能會遭遇中國額外的審查或騷擾。

《華爾街日報》去年訪問了一位被中國禁止出境的美國公民蔡先生（Henry Cai），他2017年出差到中國時在機場被攔下。蔡先生後來得知，有人試圖強迫他償還由他擔任董事的一家北京公司所欠下的數百萬美元未償債務。他是目前所知，遭遇此一困境最長時間的美國商人。

與其他被禁止出境的外國人一樣，蔡先生可以在中國境內自由行動，但2021年，蔡先生23歲的女兒在美國病重，經申請後他仍無法返回美國。他的妻子伊蓮（Elaine）是一名數學教師，接了更多學生並承擔了代課教學的機會；他們27歲的兒子要靠以家庭住宅為抵押的信用額度還款。

在那次的家庭危機中不能在場，讓蔡先生感到絕望，「我覺得我的生活完全被毀了」，他說。

中國外交部當時表示，不了解蔡先生的案件，但表示中國法律充分保護此類情況下訴訟當事人的權益。

美國國務院發言人當時說：「我們正在為蔡先生提供所有適當的領事服務，並在他尋求返回美國的過程中，與他和他的家人保持密切聯繫。」

外企投資環境不確定性大

路透社報導，據3位知情人士透露，今年被禁止離開中國的其中一個人，是美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）的一名新加坡籍高階主管。但該公司、該高管和中國公安局，均未回應路透社的置評請求。

美思明智集團先前表示，中國官方在3月下旬突擊搜查了該公司的中國辦事處，並拘留了5名當地員工。中國外交部當時回應，美思明智涉嫌從事非法商業活動。

上週，美商貝恩策略顧問公司（Bain & Company）在上海的辦公室也傳出曾有中國警察上門，且有員工被警方訊問。

美國商會中國政策委員會主席羅斯（Lester Ross）說：「我看到越來越多的公司和實體對此表示擔憂，並就如何準備和降低出境禁令的風險，徵求我們的意見。」中國歐盟商會主席伍德克（Jorg Wuttke）則說：「不確定性很大。」

中國歐盟商會在一份聲明中告訴路透社：「在中國積極努力恢復商業信心以吸引外國投資之際，出境禁令發出了一個非常複雜的信號。」

（保護衛士官網、路透社、《華爾街日報》）

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