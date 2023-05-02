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中國《新徵兵條例》實施 媒體：為攻台做準備

德國之聲／ 德國之聲

中國政府4月新修訂的《徵兵工作條例》，已於週一（5月1日）起正式實施，有媒體認為，除了展現中國政府正試圖增強軍事實力的意圖外，這項條例也為可能在台灣海峽爆發的全面戰爭做準備。

中國國務院、中共中央軍委在4月12日公布新版《徵兵工作條例》，中國官媒新華社當時報導，目的主要在服務中國的國防需要，以提升兵員徵集質量為核心，著力構建程序規範、責權明晰、平戰銜接、快捷高效的徵兵工作體系。

《日經亞洲》1日的報導指出，新修訂的條例允許中國的退役軍人重新入伍，以確保獲得有經驗的士兵。該法還側重於招募精通技術的科學和工程專業學生，為太空和網絡等新領域的戰爭做準備。

中國國防部發言人譚克非說：「我們將建立一個能夠從和平時期，到緊急情況迅速無縫應對的軍事徵兵體系。」

另一項規定使中國軍方在緊急情況下更容易徵兵。這使政府可以根據所需人員的類型調整徵兵條件和方法，並使補給運輸團能夠優先運送軍隊以迅速部署。

報導認為，這些變化反映了北京對台灣可能發生衝突的擔憂。一場陸海空全面戰爭可能需要中國動員退役軍人和現役軍人。其中，可以在軍艦上操作武器和聲納的資深船員和戰鬥機飛行員特別有價值，因為培訓新的高技能人員需要時間。

中國近年曾多次修改徵兵制度以加強軍隊建設。2021年修訂的《兵役法》將新入伍的年齡限制從之前的22歲，提高到大學畢業生的24歲和研究生的26歲。

中國國家主席習近平曾敦促中國公民應尊重軍人，此外，《中華人民共和國軍人地位和權益保障法》也於2021年頒布，明確保障軍人享受的待遇。

招募大學生

《日經亞洲》報導，該項修法的另一個重點是大學生。新條例允許大學處理招募學生的任務。高校可以在學生的戶籍所在地，或者學校所在地選拔學生入伍。

報導認為，這讓中國軍方能引進接受過人工智能（AI）和機器人技術等高科技培訓的理工科學生。而使用衛星、網絡和無人機的戰爭，是特別值得關注的領域。中國軍方還專注於研究利用AI和其他技術的情報戰。

近年來，中國在陸地和海上都增強了軍事能力，中國軍方擴大了其兩棲攻擊艦、潛艇和轟炸機艦隊，並於去年6月下水了第3艘航空母艦福建艦。操作這種新設備將需要更多熟練的人員。

中國軍方媒體《解放軍報》4月曾報導，此舉也順應了解放軍加快推進機械化、信息化、智能化建設對高素質人才的需求。

中國軍事專家宋忠平4月12日對中國官媒《環球時報》表示，從受過高等教育的大學生中徵兵，將有助於解放軍提高整體素質，建設一支專業化的軍隊。

但日本國家防衛研究所的中國專家飯田將史認為，中國軍方重點徵召退役軍人和大學生，是現役軍人短缺的跡象。「（中國）軍方可能難以找到足夠的人員，來應對軍事建設和情報戰」，他說。

（綜合報導）

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