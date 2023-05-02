針對北京 美菲聯合聲明關切南海與台海

美菲總統1日在白宮會談後發布聯合聲明，提到南海與台海局勢，均針對北京；聲明指，若菲律賓在南海受到攻擊適用美菲共同防禦條約，此外，維持台海穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

美國總統拜登1日在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr），兩人舉行雙邊會談，並在會後發表聯合聲明與成果清單；這是小馬可仕首次的白宮行，也是10年來首次有菲律賓總統訪問華府。

菲律賓日前同意對美軍開放4個軍事基地，正在尋求強化對美的防衛關係；此外，菲律賓剛剛與中方在南海發生衝突事件，一艘中國大陸海警船上月底攔截菲律賓海岸防衛隊巡邏艦時，差點導致兩船相撞；菲律賓一直希望就南海主權聲索重疊問題與北京設置直接溝通機制，至今未能落實。

美菲聯合聲明雖未點名，但提到南海與台海局勢，針對中國大陸意味濃厚。

白宮表示，拜登對小馬可仕重申美國對於菲律賓堅定如鐵的防衛承諾，「包含在南海」，雙方討論努力維護國際法規，並促進自由開放的印太區域。

根據聯合聲明，拜登重申美國對菲律賓堅定如鐵的盟友承諾，強調在太平洋地區（包含在南海），對菲律賓部隊和機艦的軍事攻擊，將適用美菲共同防禦條約的承諾。

兩國領袖支持美菲強化國防合作的新協議，支持菲律賓軍隊現代化的目標；有關強化軍事合作，在上月送出2艘巡邏艇後，美國承諾再送4艘巡邏艇和3架C-130H運輸機到菲律賓，透過強化菲律賓軍隊的海上和戰術運輸能力，從而支持菲軍現代化。

拜登與小馬可仕強調，他們對自由航行與飛越南海有著不可動搖的承諾，以及各國依據國際法，在其專屬經濟海域享有的主權權利，聯合聲明提到2016年南海仲裁案的結果。