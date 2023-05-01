美國空軍：解放軍希望B-21轟炸機「步B-2後塵」

在美國空軍（USAF）去年12月2日公布最新隱形轟炸機B-21“突襲者”後，多家隸屬於中國共產黨或解放軍的出版物發表文章，貶低該轟炸機的可行性，稱美國無法負擔足夠的轟炸機，無法在與中國可能的沖突中發揮作用。

美國空軍大學中國航天研究院（CASI）資深研究員索倫（Derek Solen）4月17日在該研究院網站上發表文章分析稱，在美國的B-21轟炸機亮相後的兩個月裡，中國解放軍和共產黨的媒體發表了數篇關於B-21的文章，幾乎所有文章都避免評估B-21本身的實力，而是淡化B-21對平衡美軍進攻能力和解放軍防御能力的影響。

例如《解放軍報》就在題為“‘突襲者’難以緩解美國焦慮”的文章中寫道: “美國長期利用核威懾維持其全球軍事霸權，執迷於提升核力量的前沿和快速部署能力，將戰略轟炸機作為推進地緣政治目標的工具，威脅全球戰略穩定。” 該篇文章還質疑B-21是否真如美國國防部和美國空軍所設想的那麼強大，“其中有多少戰略豪賭的成分，又有多少戰略訛詐的成分，都需要時間和實踐的檢驗”。

《中國青年報》則在“B-21 的軟肋在哪兒”一文中指出，就現役B-2轟炸機而言，美國原本打算采購100架B-2，最終因為成本問題和安全形勢改變，最終裝備21架。美國空軍能否在快速增長的成本支出下生產B-21轟炸機，最終造價將取決於空軍實際訂購的數量，“但也不排除B-21會步B-2後塵的可能性”。

索倫指出，無法確定這些評估是否代表解放軍對B-21的內部共識，但這些評估都對B-21項目的未來做出負面預測，因此該項目的成功可能會迫使解放軍中的樂觀主義者重新評估該機型所帶來的威脅。

索倫也注意到，一些文章並未試圖淡化B-21轟炸機的重要性。例如《中國國防報》在“美新型戰略轟炸機揭開神秘面紗”的文章就以更謹慎的立場評估。文章寫道：“B-21聚焦大國競爭實戰要求，針對高對抗環境中的對手而生，具備強隱身、強穿透力、多面手任務能力及快速升級屬性，可大規模裝備、維護和使用。該機絕不是B-2的簡化版，對其不能掉以輕心。”

索倫總結道，針對B-21的觀點分歧與其本身的能力無關，“解放軍中的樂觀主義者，可能會因為美國空軍獲得越來越多的B-21轟炸機越來越擔憂”。

(綜合報道）

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