菲總統小馬可仕：不會允許菲律賓作為軍事行動補給站

菲律賓與美國之間日益密切的軍事合作備受關注，菲律賓總統小馬可仕今天（1日）在前往美國訪問時於專機上受訪表示，「我們不會允許菲律賓被用作任何軍事行動的補給站」。

小馬可仕是在機上接受包括美國有線電視新聞網（CNN）菲律賓頻道、菲律賓通訊社（PNA）等多家外媒時做出這樣的表態。

CNN菲律賓頻道報導，小馬可仕將對美國訪問四天，期間會與美國總統拜登舉行雙邊會談，他在飛往華盛頓的途中接受了媒體採訪。菲律賓通訊社稱，小馬可仕透露，自己此次訪美的議程包括討論「美菲共同防禦條約」相關問題。

小馬可仕說，「我們不會鼓勵任何國家採取任何挑釁行動，將菲律賓捲入其中」、「我們不會允許菲律賓被用作任何軍事行動的補給站」。

另據菲律賓通訊社報導，小馬可仕在採訪中還稱，菲律賓的目標很簡單，即為和平而努力，對菲律賓來說，最好的措施是留在東盟，因為該組織在「維護和平」和「緩和我們地區的緊張局勢」方面發揮著至關重要的作用。

美菲近期拓展合作，菲律賓允許美國使用其境內更多的軍事基地。包括新增的4個軍事基地，其中一個位菲律賓最北邊，被質疑或將用於台海軍事行動。菲律賓外交部長馬納羅就此回應說，菲律賓不會允許美國在菲軍事基地存放武器用於台海軍事行動，也不會准許美軍軍艦飛機在基地補充燃料、維修或重新裝備。

不過，近來中菲關係因南海局勢出現緊張，菲律賓年初指控中方船艦在南海仁愛礁以雷射照射菲律賓公務船，導致船上人員短暫失明。日前雙方船艦又在仁愛礁發生中方海警船阻擋菲公務船的對峙事件。

中國大陸外交部發言人毛寧今年2月表示，中方一貫認為，國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。美方出於一己私利，抱持零和思維，不斷在本地區加強軍事部署，是在加劇局勢緊張，危害地區和平穩定。地區國家應當對此保持警惕，避免被美裹挾利用。