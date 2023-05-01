賓士CEO：要與中國脫鉤是一種幻想 不可能也沒必要

在德國亟欲擺脫對中國大陸的高度依賴之際，賓士集團執行長康松林（Ola Kallenius）表示，對幾乎所有的德國產業而言，要切斷與中國大陸的關係是不可思議的事，既不可能，也沒必要。

康松林向德國媒體周日畫報表示：「包括歐美和中國大陸在內，全球經濟的主要參與者都緊密交織在一起。因此，與中國脫鉤毫無意義。重點是要在成長及氣候保護方面達成雙贏，而非產生衝突。」

康松林強調，不論是美中緊張升溫對企業構成的威脅，或者共軍犯台的風險，賓士集團對這些並非一無所知。他說：「當然，我們看到政治分歧和緊張。新冠疫情凸顯出供應鏈的脆弱程度。以電動車電池的原料鋰為例，我們需要更具韌性，也須進一步降低對其他國家的依賴。」他補充說，與中國大陸脫鉤是一種幻想，也沒必要這麼做。

俄烏戰爭對經濟產生的後續影響，引發歐洲民眾擔憂歐洲可能加深對中國大陸的依賴。對於如何以最佳方式跟中國發展深厚的經濟關係，德國政商界對此仍爭論不休。在2022年，中國大陸是連續第七年成為德國最重要的貿易夥伴。