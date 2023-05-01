快訊

羽球／戴資穎球衣前面為何沒掛會旗？ 原因與贊助商有關

賓士CEO：要與中國脫鉤是一種幻想 不可能也沒必要

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
賓士集團執行長康松林（見圖）表示，對幾乎所有的德國產業而言，要切斷與中國大陸的關係是不可能的事，也沒必要這麼做。 美聯社
賓士集團執行長康松林（見圖）表示，對幾乎所有的德國產業而言，要切斷與中國大陸的關係是不可能的事，也沒必要這麼做。 美聯社

德國亟欲擺脫對中國大陸的高度依賴之際，賓士集團執行長康松林（Ola Kallenius）表示，對幾乎所有的德國產業而言，要切斷與中國大陸的關係是不可思議的事，既不可能，也沒必要。

康松林向德國媒體周日畫報表示：「包括歐美和中國大陸在內，全球經濟的主要參與者都緊密交織在一起。因此，與中國脫鉤毫無意義。重點是要在成長及氣候保護方面達成雙贏，而非產生衝突。」

康松林強調，不論是美中緊張升溫對企業構成的威脅，或者共軍犯台的風險，賓士集團對這些並非一無所知。他說：「當然，我們看到政治分歧和緊張。新冠疫情凸顯出供應鏈的脆弱程度。以電動車電池的原料鋰為例，我們需要更具韌性，也須進一步降低對其他國家的依賴。」他補充說，與中國大陸脫鉤是一種幻想，也沒必要這麼做。

俄烏戰爭對經濟產生的後續影響，引發歐洲民眾擔憂歐洲可能加深對中國大陸的依賴。對於如何以最佳方式跟中國發展深厚的經濟關係，德國政商界對此仍爭論不休。在2022年，中國大陸是連續第七年成為德國最重要的貿易夥伴。

德國

延伸閱讀

高雄賓士冒煙秒變蒸汽烏賊車 駕駛急停警揭故障原因

德國推全國性交通月票 1662元公車地鐵火車搭到飽

德國男視薔薔為理想型 節目秒變聯誼現場

阮光民參加德國萊比錫動漫展 台灣首度設攤

相關新聞

憂軍事衝突風險升高 日本家長不想讓孩子進自衛隊

日本政府增加國防預算，揭示將強化防衛能力，卻發生自衛隊員募集困難的狀況。過去10年應徵人數減少近三成，自衛隊招募人員說，...

烏茲別克公投通過修憲 現任總統可執政至2040年

根據今天公布的初步統計數據，中亞國家烏茲別克昨天舉行的一系列憲法修正案公民投票以壓倒性票數過關，意味總統米爾濟約耶夫若持...

選前以為要變天 為何巴拉圭執政黨又奪總統寶座？

我南美洲友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，選票幾已開完，長期執政的保守派紅黨候選人潘尼亞，以42.7%得票率，大勝中間偏...

巴拉圭新總統續挺台 台巴邦交穩了嗎？

巴拉圭新總統出爐，由長期執政的保守紅黨（Colorado Party）、立場親台的候選人潘尼亞（Santiago Pena）當選。台灣淡江大學拉丁美洲研究所副教授向駿告訴DW，潘尼亞的當選對台灣來說，

澳媒稱麥當勞M字形商標有「性涵義」？ 網友直呼太扯

連鎖速食巨擘「麥當勞」（McDonald’s）的黃色「M」字形商標和「金拱門」招牌，取自McDonald’s的第1個字母...

挺台潘尼亞的不凡人生 17歲當爸反墮胎 政治導師成最大包袱

現年44歲的巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña）17歲就當爸爸，讓他很快成熟，而且身材高大、練出一身運動員體魄、學經歷顯赫，堪稱人生勝利組。支持者認為他的最大優點是冷靜與機智，批評者則指他可能成為執政黨黨魁、前總統卡提斯（Horacio Cartes）的傀儡。潘尼亞上任後的最大挑戰是帶領國家走出經濟困境，對台灣而言更重要的是能抵擋農民要求與中國大陸建交的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦