土耳其稱疑似伊斯蘭國 首領在敘利亞被擊斃

土耳其總統埃爾多安周日（4月30日）表示，“伊斯蘭國”（IS）組織的疑似首領庫拉希 （Abu Hussein al-Qurashi）已在敘利亞被擊斃。

埃爾多安在接受采訪時說：“作為土耳其國家情報組織（MIT）昨天在敘利亞行動的一部分，此人已被消滅。”他說，庫拉希已經被土耳其情報機構追捕了“很長時間”。

埃爾多安強調說：“我們將不帶任何歧視地繼續與恐怖組織進行鬥爭。”

據法新社報道，這次行動發生在阿夫林西北部的一個小鎮金迪雷斯，土耳其情報和安全部隊在那裡鎖定了一個被用作伊斯蘭學校的廢棄農場。

前任首領庫拉希（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）在敘利亞南部的一次行動中喪生之後，“伊斯蘭國”於 2022 年 11 月任命了這位繼任者庫拉希（Abu Hussein al-Qurashi）。

“伊斯蘭國”的興起和衰落

2014 年，在當時的首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的領導下，“伊斯蘭國”控制了伊拉克和敘利亞的大片地區，宣布建立“伊斯蘭哈裡發國”。

然而，在美國支持的伊拉克和敘利亞軍隊以及俄羅斯、伊朗和各種民兵支持的敘利亞軍隊發起的抗擊戰役之後，該組織最終被趕出了這片領土。巴格達迪於 2019 年在美國主導的一次行動中喪生。

盡管失去了大部分土地，“伊斯蘭國”仍在敘利亞和其他地方發動襲擊。4月16 日，疑似該組織成員在敘利亞殺害了至少 41 人。目前，該組織成員仍躲藏在偏遠地區，以美國為首的多國聯盟以及庫爾德人領導的敘利亞民主力量（SDF）聯盟仍在對其開展行動。

（法新社、路透社）

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