土耳其擊斃IS領袖 中東動亂仍難止息

土耳其總統艾爾段30日宣布，情報人員在敘利亞境內擊斃恐怖組織IS的領袖，但其實IS早就在各地化整為零，因此擊斃IS領袖不會讓敘利亞就此安定。而敘利亞內戰至今已造成60萬人死亡、1400萬人無家可歸的困境，但因為叛軍立場不同，讓內戰短時間仍難結束。

IS已化整為零

根據《路透社》報導，土耳其總統艾爾段30日表示，土耳其情報局近日將恐怖組織IS的頭目阿庫拉希於敘利亞擊斃，似乎想向外界展示其領袖能力。而敘利亞當地部隊表示，此次行動是在土耳其扶持叛軍所佔領的傑達瑞斯城進行，當地也是土耳其大地震的嚴重受災區之一。

《CNN》提到，阿庫拉希是在2022年11月，因為前任領袖遭刺殺身亡而選出的新領袖，不過ISIS自2019年垮台後，近年來以化整為零的方式在北非各地暗中積蓄力量，在中東地區IS雖被美國、敘利亞、土耳其、伊拉克、伊朗與庫德族圍剿，不過在這些區域都還是有上千人的勢力，難完全剿滅。

敘利亞內戰難解

因此外界推測艾爾段此番操作是為了大選。土耳其將於5月14日舉行總統選舉，艾爾段在土國已經掌權20年，《英國廣播公司》報導認為，這將是他生涯面對最大挑戰的一次選舉，不只面對反對派的團結，經濟通膨（貨幣貶值至少30%）與大地震造成大量傷亡都讓他的聲望下降不少。

《阿拉伯新聞網》提到，這次行動其實只是敘利亞衝突中的一小部分，敘利亞2011年至今持續面臨內戰陰影，由俄羅斯、伊朗在背後支持的阿薩德政府，與美國、土耳其支持的反抗軍仍在敘國北部交戰，目前已經造成1400萬人流離失所（其中有90%生活在貧窮線下）、60萬人死亡，是21世紀第二嚴重的內戰（僅次於剛果內戰）。

但由於不只政府與叛軍作戰，叛軍之間立場也不完全相同、彼此交戰，複雜的情勢也讓敘利亞內戰仍難畫上句號。

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