教宗訪問匈牙利 籲政府寬待移民
神權還能影響世俗政府嗎？教宗方濟各30日訪問匈牙利，吸引10萬民眾上街聆聽宣道，不過他在現場呼籲匈牙利政府要接受更多移民。匈牙利雖與烏克蘭有134公里邊境接壤，且有超過1半民眾信奉羅馬天主教，但總統奧班上任以來就反對接收移民，且與俄羅斯保持友好。
盼匈牙利收容難民
根據《英國廣播公司》報導，方濟各近日展開為期3天訪問匈牙利的行程，這也是他上任10年以來首次訪問匈牙利，因此吸引超過10萬民眾聆聽方濟各宣道，包括總理奧班與大批官員都到現場。方濟各在現場直接表示，他對於移民被限制在邊境之外感到非常難過，希望匈牙利能更加開放。
他也為烏克蘭與俄羅斯民眾禱告，希望戰爭不要再繼續，能更有希望。《德國之聲》提到，教宗還在演說中強調，在國族主義日漸猖獗下，民眾應該以更開放的心，幫助受苦受難的人，許多移民或難民的處境並沒有很好，需要有人伸出援手。
奧班政府反移民
匈牙利有54%民眾信奉羅馬天主教，因此教宗在匈牙利具有很崇高的地位，但匈牙利是世俗政府，總理奧班上任以來作風強硬，不只透過法律打壓反對派、破壞司法獨立，還反對移民進入匈牙利，並與俄羅斯保持良好關係，不願譴責俄羅斯入侵烏克蘭，甚至還在歐盟內爭取對俄羅斯的石油制裁豁免權。
因此匈牙利雖然與烏克蘭有134公里的邊境接壤，但自俄烏戰爭爆發後，匈牙利就加強邊境防衛，禁止烏克蘭難民進入。《英廣》記者推測，教宗會訪問匈牙利的原因除了對天主教的支持，就是要為移民請命。
盼世人心胸開放
教宗在匈牙利除了發表演講外，還與許多社會不同階級的民眾見面，展現親和力，包括許多年輕人、窮人、政治家與學者都有跟教宗說到話。教宗坦言，和平需要透過開放與溝通達成，如果故步自封，就很難有和平的可能。
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