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綠色目標排擠預算 歐盟會員多難達標

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
歐盟要達到減碳目標，必須在根本預算制度上著手。(Photo by ScotGov Rural on Flickr used under Creative Commons license)
歐盟要達到減碳目標，必須在根本預算制度上著手。(Photo by ScotGov Rural on Flickr used under Creative Commons license)

理想很美好，現實很骨感。歐盟目標要求各國致力減碳，不過，英國智庫分析發現，以各國預算及遠大減碳目標來看，屆時能達標的只有9國，法國與德國等經濟大國恐怕只能扮演陪榜的角色。

合力要減碳55%

據《歐洲新聞台》報導，《歐洲綠色協議》提出後，歐盟27個會員必須在本世紀之前減碳55%，在符合預算赤字低於3%及政府債務佔GDP低於60%的要求下，必須每年額外挹注5,200億美元。

新經濟學基金會分析後發現，丹麥、愛爾蘭、拉托維亞與瑞典等4國是少數有預算可挹注氣候目標，並完全遵守巴黎氣候協議規定的國家，保加利亞、愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡與斯洛維尼亞能有足夠預算支應，但無法達到巴黎氣候協議要求。因此，代表包括法國、義大利、西班牙與荷蘭等經濟大國根本無法達到減碳目標。

各國經濟條件不同

除此之外，奧地利、塞普勒斯、捷克、馬爾他與德國能做到的只有竭力爭取最低的綠色投資同時維持在赤字上限之下。波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克雖然債務比率低於6成，但因為本身國內的碳密集經濟模式等於需要更多的預算支援，因此也難達標。

研究人員曼恩表示，「這些政府只能選擇在刪減公共支出、提高稅負或是減碳投資不足之間做出選擇。政府的投資是關鍵。」

設置其他基金因應

據《愛爾蘭檢查者報》報導，歐盟目前積極要在潔淨技術上與美國及中國競爭。這次報告指出，債務和赤字較高的國家無法像負債較少的國家一樣從綠色產業政策受益。曼恩認為，如今歐盟應該設置氣候轉型基金來解決問題。他表示，「歐盟委員會應該效仿美國，允許更多借款用在氣候行動上。」

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減碳 歐盟

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