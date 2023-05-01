巴拉圭新總統續挺台 台巴邦交穩了嗎？

巴拉圭新總統出爐，由長期執政的保守紅黨（Colorado Party）、立場親台的候選人潘尼亞（Santiago Pena）當選。台灣淡江大學拉丁美洲研究所副教授向駿告訴DW，潘尼亞的當選對台灣來說，當然是個可以暫時鬆口氣的好消息，但「不能說（台巴邦交）這樣就穩了。」

多家國際媒體曾報導，「與台灣的邦交」成為此次巴拉圭總統大選的一大重點議題。除潘尼亞在選前曾告訴路透社，他「將繼續維繫與台灣近70年的邦誼」外；在此次選舉中以27.6%的得票率位居第二的候選人艾里格里（Efrain Alegre）亦曾質疑，與台灣建交讓巴拉圭失去向中國銷售大豆和牛肉的巨大經濟利益，並曾揚言若當選要與台斷交、改與中國建交。

向駿分析，巴拉圭「反對黨現在等於已經把這個事情（與台邦交）放到檯面上、攤著講這麼明了」，加上日前宏都拉斯大動作「棄台投中」，顯示「中國或台灣二選一」的邦交抉擇，未來將成為中南美洲政壇的日常話題，不再是選舉前後、偶而一提的外交危機，而會變成「每天都要面對的問題」。

他說，巴拉圭現任總統去年就曾表示，希望台灣對巴拉圭投資10億美金，台灣「如果沒辦法（投資）的話，可能隨時會斷交」。

智利政治學者烏爾迪內斯（Francisco Urdinez）亦曾告訴DW，巴拉圭總統的言論顯示出一種矛盾心理，「他們想表明，巴拉圭並不是百分之百地致力於與台灣保持關係」。

巴拉圭的經濟考量

巴拉圭大選前，台灣淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威曾告訴DW：「巴拉圭一直想打入中國市場，因為中國是世界上最大的市場之一，而且中國的牛肉消費量也很高。」

他說，雖然台灣不斷向巴拉圭派出貿易代表團、努力採購更多商品，但台灣可以進口的商品量畢竟有限。

台灣中央社29日亦報導，巴拉圭前財政部、產業暨商務部首席顧問的馬錫（Fernando Masi）稱，台灣對巴拉圭並未進行外國直接投資（FDI），只每年援贈「金額僅具象徵意義」的公共建設資金，無法為巴國帶來實際經濟助益。

馬錫指出，巴拉圭若轉投中國懷抱，除能打入中國市場外，亦能獲得中國的潛在投資；對中國而言，與巴國建交可以減少台灣邦交國數量、強化「一個中國」論述，也可能促成中國與南美洲「南方共同市場」（Mercosur）談成貿易協定。

向駿對DW解釋，巴拉圭與巴西、阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉同屬「南方共同市場」的成員國，這個區域性貿易協定將此5國捆綁成一個「對外關稅、經貿政策一致」的共同市場，單一國家無法獨立與中國簽貿易協定。

他認為，南方共同市場遲遲未與中國簽約的關鍵因素，就是「其中有一個巴拉圭是台灣的邦交國」。對中國而言，若能促使巴拉圭外交轉向，除能在兩岸外交角力中，再「搶下一城」之外，也能讓中國成功打入南方共同市場。

向駿稱，巴拉圭有與台斷交的討論，箇中原因並不只來自中國的利誘。他說，巴西、阿根廷對世界各國來說都是很重要的貿易夥伴，兩國在體量上又比巴拉圭大上許多，「這兩個南美大國跟中國關係這麼好，要繼續維繫與台灣的關係，對巴拉圭來說其實是壓力很大⋯⋯你不能自己一個國家（指巴拉圭），搞得我們（指南方共同市場其他成員國）不能跟中國簽FTA（自由貿易協定）啊。」

斷交或成中國影響台灣大選籌碼？

巴拉圭的大選才剛落幕，台灣2024年總統大選也近在眼前。向駿指出，巴拉圭的外交意向吸引各界關注，台巴關係若不穩固，中國的下一步可能就是藉此給台灣的選民下馬威。

他舉例，中國日前宣布調查台灣的貿易壁壘、並將調查終止期限設在台灣大選前一天，中國也很有可能在台灣選舉前、甚至大選前一天，促使更多邦交國棄台灣而去，藉此給台灣一個警告：「台灣人要怎麼選，你（自己）看著辦好了。」

向駿告訴DW，巴拉圭是台灣目前在南美州唯一的邦國，領土面積也很大，若是連巴拉圭都斷交，台灣在美洲的盟友就只剩中美洲幾個人口不斷外移的小國家，因此維持巴拉圭的邦交，對台灣有重要的政治意義。

台灣中央社引述美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）戰略研究所拉美研究教授艾裡斯（Evan Ellis）說法，指出收服巴拉圭後，中國將更積極「追求」如海地、危地馬拉等台灣的中南美洲邦國。

對此，宮國威曾告訴DW，台灣需要邦交國在聯合國代為發聲、且數量多多益善，因此台灣應全力以赴維持與現有邦交國的關係。

台灣亞洲交流基金會訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）則認為，失去更多的邦交國對台灣可能是一種打擊，因此台灣更需要凸顯自身實力，激勵美國、日本或印度等有更多發言權的國家與台灣合作。

不甘「金錢外交」，台灣能否維持邦交？

路透社報導，潘尼亞在勝選致詞中表示，巴拉圭過去幾年經歷了經濟停滯與財政赤字之後，呼籲國民、各政黨團結，一同為國家努力、振興經濟。現年44歲的潘尼亞曾任巴國的財政部長，也曾是國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓的經濟學家。

在巴拉圭大選開票期間，反對黨的艾里格里票數曾一度領先。台灣《自由時報》以截圖引述中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進的微博貼文，胡錫進稱「台灣當局此時此刻一定非常驚慌」。DW記者試圖查核，但胡錫進的微博現已刪去此文。

巴拉圭新總統出爐，台灣外交部則聲明，台灣總統蔡英文已向當選人祝賀，台方對於巴拉圭人民展現成熟民主素養深感敬佩，也將基於雙方共享的民主自由價值、傳統邦誼，繼續深化與巴拉圭新政府的合作。中華民國駐巴拉圭大使館也在臉書發文表示，雙方將「持續為繁榮、富有成效的夥伴關係而努力」。

台灣《聯合報》4月27日曾報導，台灣外交部發言人劉永健呼籲巴拉圭「珍惜與台灣的關係」，並舉哥斯大黎加、尼加拉瓜、多明尼加等國為例，指出與中國建交未必能帶來市場利益、反而可能造成巨大對中貿易逆差，警告巴拉圭誤信中國「華而不實的承諾」。

此前台灣與宏都拉斯斷交時，台灣外交部亦曾表達「不會與中國進行無意義的金錢外交競逐」，如今巴拉圭新上任的總統雖立場親台，但雙方若無法就投資及援助達成共識，台巴邦交未必穩固。

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