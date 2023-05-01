選前以為要變天 為何巴拉圭執政黨又奪總統寶座？

我南美洲友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，選票幾已開完，長期執政的保守派紅黨候選人潘尼亞，以42.7%得票率，大勝中間偏左在野大聯盟候選人艾里格里的27.5%，潘尼亞已發表勝選演說自行宣布當選。儘管選前多份民調顯示巴拉圭很可能繼2008年後再度「變天」，但選舉結果顯示多數選民依然選擇了紅黨。以下是各家外媒分析紅黨勝選可能原因。

●未能整合真正的「非紅」大聯盟

艾里格里是在野大聯盟「新巴拉圭聯盟」共同推舉的候選人，該聯盟由23個在野政黨和涵蓋政治光譜各端的人士組成，他本人也是選前國會第2大政治勢力「自由黨」黨魁。然而，過去兩周，另一位民粹候選人顧巴斯（Paraguayo Cubas）支持率明顯上升，最後也拿下約23%的選票位居第3。

美國陸軍戰爭大學（USAWC）專研拉美事務的教授艾里斯（Evan Ellis）選前即研判，自稱民族主義候選人的顧巴斯吸走的多半是艾里格里的票，在「非紅」、「反當權者」的在野選票分散下，讓紅黨得利。顧巴斯主張當選後將和北京建交，與艾里格里類似。

●選民投票慣性且執政黨選舉機器強大

紅黨自1947年以來，長期執政近80年之久，除了前教育部長歐妃拉（Blanca Ovelar）在2008年總統大選敗給有「平民主教」稱號的魯戈（Fernando Lugo）外，總統寶座皆可謂該黨的囊中物，即選民支持紅黨已形成某種「慣性投票」傾向。

4月30日在首都亞松森市投給紅黨的65歲男子遜邱倫（Eugenio Senturion）就說，「一日紅黨終身紅黨」。他表示無法「背叛」自己的政黨色彩，去支持其他黨候選人。

由於紅黨從中央到地方長期執政，擁有威力強大的選舉機器和動員力量。

紅黨不只總統大選大勝逾15個百分點，紅黨及幾個右翼政黨同樣在國會議員選舉與省長選舉表現亮眼，在幾個省分甚至出現紅黨候選人以創新高的得票率壓倒性擊敗在野對手。

●候選人特質和能力

再來是兩位主要候選人間的對比。總統當選人潘尼亞年僅44歲，曾任國際貨幣基金（IMF）經濟學家和巴拉圭財長，外型看來乾淨體面，由紅黨高層欽點。在巴拉圭這個天主教徒占絕大多數的國家，潘尼亞傾向「社會保守主義」，堅決主張反墮胎和反同性戀，捍衛他所稱的「傳統家庭價值」。他曾表明，家庭就是由「媽媽、爸爸與孩子」組成。

潘尼亞與妻子奧坎波（Leticia Ocampos）還是青少年時就奉兒女之命結婚。當時潘尼亞才17歲，如今兩人的大兒子已26歲。

反觀已第3度參選總統的60歲律師艾里格里，雖是政壇老將，但屢敗屢戰的他恐被選民認為是老面孔而喪失新鮮感。

●經濟相對穩定有利執政黨

巴拉圭經濟相對穩定，有利執政黨。巴國央行預估，今年度國內生產毛額（GDP）可望成長4.8%；IMF亦預估巴國GDP成長率為4.5%，皆排名拉丁美洲國家前列。潘尼亞並開出當選就任後創造50萬個就業機會的競選支票，但他並未詳述將如何達成。

彭博資訊報導，過去5年紅黨總統阿布鐸任內，巴拉圭經濟成長率平均僅約1.2%，但選民似乎接受這是因為新冠疫情影響。選舉結果似乎顯示，多數選民樂觀認為「明天會更好」，未因此歸咎該黨執政不力導致經濟低迷。

惟人口約750萬、面積相當於美國加州的巴拉圭，經濟不平等情形嚴重，其中約四分之一屬於貧窮人口。新冠肺炎疫情期間，該國衛生及教育制度的問題惡化。此外，治安也愈來愈敗壞。原住民族群和棲身髒亂貧民窟的居民，尤其感到自己遭漠視。艾里格里曾指稱巴拉圭充斥特權人士，有人一個月賺一億瓜拉尼（guaranis，當地貨幣），相當於1萬4千美元（約43萬台幣）；有人卻死於飢餓。

與妻子及3個小孩住在首都亞松森市塔坎布貧民窟的阿比諾．顧巴斯（Albino Cubas）說，他沒興趣去投票，沒看到主要候選人對改善窮人處境提出認真提案。欲撼動紅黨長期執政格局的艾里格里，雖在選戰期間提出撙節、與北京建交以拓展巴拉圭農產品外銷市場等政策，但顯然效果有限。

此外，巴拉圭去年度的租稅負擔為10.4%，是區域內最低的國家之一。鑑於加稅提議面臨政界、產業界及農民反彈，因此兩位主要候選人都不打算加稅。潘尼亞喊出查緝逃稅，並將更多勞工納入正規經濟。