巴拉圭大選 牽動對台關係

巴拉圭4月30日舉行總統大選，執政黨推派的潘尼亞將對決野黨候選人艾里格里，由於艾里格里承諾將加強跟中國大陸的關係，這場選舉將成為中國大陸在拉丁美洲日增影響力的最新考驗，也考驗巴拉圭和台灣之間的外交關係。

彭博資訊報導，潘尼亞已承諾，會繼續成為台北當局在南美洲的最後一個邦交國，延續1957年以來的邦交關係。艾里格里則認為，與台灣維繫外交關係，導致巴拉圭錯失機會。

巴拉圭面積和加州差不多大，為糧食和再生能源出口大國，過去五年的平均經濟成長率卻僅約1.2%，750萬人口中約四分之一都屬貧窮。

由於巴拉圭是台灣的邦交國，無法直接銷售黃豆和牛肉到中國大陸，因此保守派和左翼人士結盟後，為了推翻醜聞纏身的執政黨，正抓著這個議題猛打。巴拉圭外交政策分析師赫杜萬指出，無論最終由誰勝選，都可能面臨商業團體的壓力，最起碼要與台灣磋商更好的貿易和投資條件。

貪腐是另一個熱門話題。艾里格里形容在野聯盟為國家變革的代理人，承諾整頓司法機構、為巴拉圭贏得投資級地。

艾里格里和潘尼亞都承諾在不改變低稅率的情況下，保護經濟穩定，並將擴大教育和健保等社會服務支出。艾里格里矢言減少浪費開支，追回貪汙資金，作為計畫財源。潘尼亞則盼透過促進經濟成長，徵得更多稅收。