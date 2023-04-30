G7計畫對AI風險評估制定國際標準 部長會議達成5大原則

日本經濟新聞報導，七大工業國家集團(G7)在29日揭幕的數位和科技部長會議上，呼籲針對生成式人工智能(AI)的相關風險制定國際評估標準，以促進該技術的審慎發展。

G7部長會議正在日本群馬縣高崎市舉行，此構想將包含在30日會議結束時發表的聲明中。G7正在探索如何遏制AI造成的有害影響，包括偏見和錯誤信息的傳播、侵犯版權和其他影響。

與會者29日就適當使用AI和其他正在開發的科技達成五項原則：法治、正當程序、利用創新機會、民主和尊重人權。

日本總務大臣松本剛明在會後表示，「我們能夠分享促進AI發展和利用的政策」。

鑑於對AI的擔憂，G7同意一項制定統一標準的計畫，為其廣泛使用做準備。

G7正在尋求評估AI技術的國際標準，因為監管AI的各項使用會阻礙AI技術的進步。 在尊重每個國家制定的管理法規的同時，G7的目標是確保AI的風險評估不會在國際上出現差異。