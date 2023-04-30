聽新聞
test
0:00 / 0:00

岸田訪非 避「南方」世界倒向陸

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
日本首相岸田文雄。（路透）
日本首相岸田文雄。（路透）

日本首相岸田文雄廿九日出訪埃及、迦納、肯亞和莫三比克四國，並於回程時訪問新加坡，五月五日返國，成為日本自二○一四年來首位出訪非洲多國的首相。岸田在羽田機場表示：「願與非洲主要國家領袖針對烏克蘭局勢和國際議題交換意見，確認合作。我想將訪非成果與下月的七大工業國（Ｇ７）廣島峰會連結，增進峰會討論」。

同日，日本外相林芳正也出訪中南美洲五個國家，包括中華民國友邦巴拉圭，也是為了Ｇ７廣島峰會造勢，預計將於五月七日返國。

「日經亞洲」分析，岸田踏上在非洲與中俄爭奪影響力的旅程。岸田曾告訴幕僚，中國大陸國家主席習近平和大陸高層官員「走遍非洲和拉丁美洲。如此下去，我們將輸給他們」。許多南方世界國家（Global South）握有珍貴自然資源，他們的外交立場普遍對美國反感，引起中俄紛紛主動示好，使日方感到震驚。「南方世界」代表上百個開發中國家

大陸外交部長秦剛今年一月出訪埃及，一個月前習近平才在沙烏地阿拉伯與埃及總統塞西會面。肯亞對大陸貿易額僅去年就增加二成七，民調也顯示民眾對中方抱持正面觀感的比率從二○二一年的五成八增至八成二。大陸官媒新華社指出，在資源豐富的莫三比克，一項中方支持的液化天然氣計畫去年十一月開始生產。

南方世界國家的支持將是Ｇ７國家孤立中俄的關鍵。Ｇ７國家外交部長本周會後一項聲明強調，「加強基於法治的國際秩序」，稱俄國侵烏和大陸在東海和南海無視國際法。

然而，Ｇ７在全球ＧＤＰ的占比已被超車，四月初的數據顯示，Ｇ７的ＧＤＰ占比為百分之卅點七。巴西、俄國、印度、中國、南非組成的「金磚五國」（ＢＲＩＣＳ），貢獻全球ＧＤＰ的百分之卅一點五。

日本三月宣布計畫根據受援助國的需要提供發展援助。岸田去年八月在東京非洲發展會議宣布，此後三年間日本公私部門將在非洲共投資三百億美元（約台幣九千兩百億元）。

閱報秘書 南方世界

南方世界（Global South）：也譯作南方國家、全球南方。前西德總理布蘭特（Willy Brandt）一九八○年代根據人均國內生產毛額畫出分界線，指出世界經濟發展的南北差異，經濟發展程度較低的地區大致位於南方，例如像是非洲、中南美洲和熱帶亞洲。（編譯羅方妤）

非洲 日本 開發中國家

延伸閱讀

日相岸田出訪 日媒：意圖拉攏非洲國家抗中俄

陸31省第1季GDP全出爐 廣東首次突破人民幣3兆持續領跑

日相岸田擬G7峰會前訪韓晤尹錫悅 實踐穿梭外交

把「埃及豔后」刻畫成黑人！網飛劇情式紀錄片讓埃及古文物部門不忍了

相關新聞

巴拉圭今選總統 對台邦交攻防

在健康、學校與貪腐所引發的各種不滿情緒中，中華民國友邦、南美洲國家巴拉圭的選民，即將於當地時間四月卅日舉行的總統與國會大...

金與正損尹錫悅「沒出息的人」

南韓總統尹錫悅專程訪美並於廿六日與拜登總統共同發表「華盛頓宣言」，確認美國擴大對南韓核保護傘的「延伸威懾」後，北韓國務委...

岸田訪非 避「南方」世界倒向陸

日本首相岸田文雄廿九日出訪埃及、迦納、肯亞和莫三比克四國，並於回程時訪問新加坡，五月五日返國，成為日本自二○一四年來首位...

中國能成為中東的「和平使者」嗎？

(德國之聲中文網）最近幾周，中國一直在加強其在中東的外交魅力攻勢，將自己定位為該地區長期沖突各方之間的和平使者。 在促成一項具有裡程碑意義的協議，幫助伊朗和沙特阿拉伯於 4 月 6 日重建外交關系後

尹錫悅：國際社會應堅決反對以武力改變現狀

南韓總統尹錫悅今天在美國哈佛大學甘迺迪政府學院以「奔向自由的新旅程」為題發表演說。他表示，國際社會應堅決因應無視他國自由...

美國前國安顧問波頓訪台 呼籲深化對台關系

正在台灣進行訪問的美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）今日在一場活動中呼籲美台之間進行更深入的互動。台灣正受到來自中國的越來越嚴重的軍事威脅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦