岸田訪非 避「南方」世界倒向陸

日本首相岸田文雄廿九日出訪埃及、迦納、肯亞和莫三比克四國，並於回程時訪問新加坡，五月五日返國，成為日本自二○一四年來首位出訪非洲多國的首相。岸田在羽田機場表示：「願與非洲主要國家領袖針對烏克蘭局勢和國際議題交換意見，確認合作。我想將訪非成果與下月的七大工業國（Ｇ７）廣島峰會連結，增進峰會討論」。

同日，日本外相林芳正也出訪中南美洲五個國家，包括中華民國友邦巴拉圭，也是為了Ｇ７廣島峰會造勢，預計將於五月七日返國。

「日經亞洲」分析，岸田踏上在非洲與中俄爭奪影響力的旅程。岸田曾告訴幕僚，中國大陸國家主席習近平和大陸高層官員「走遍非洲和拉丁美洲。如此下去，我們將輸給他們」。許多南方世界國家（Global South）握有珍貴自然資源，他們的外交立場普遍對美國反感，引起中俄紛紛主動示好，使日方感到震驚。「南方世界」代表上百個開發中國家。

大陸外交部長秦剛今年一月出訪埃及，一個月前習近平才在沙烏地阿拉伯與埃及總統塞西會面。肯亞對大陸貿易額僅去年就增加二成七，民調也顯示民眾對中方抱持正面觀感的比率從二○二一年的五成八增至八成二。大陸官媒新華社指出，在資源豐富的莫三比克，一項中方支持的液化天然氣計畫去年十一月開始生產。

南方世界國家的支持將是Ｇ７國家孤立中俄的關鍵。Ｇ７國家外交部長本周會後一項聲明強調，「加強基於法治的國際秩序」，稱俄國侵烏和大陸在東海和南海無視國際法。

然而，Ｇ７在全球ＧＤＰ的占比已被超車，四月初的數據顯示，Ｇ７的ＧＤＰ占比為百分之卅點七。巴西、俄國、印度、中國、南非組成的「金磚五國」（ＢＲＩＣＳ），貢獻全球ＧＤＰ的百分之卅一點五。

日本三月宣布計畫根據受援助國的需要提供發展援助。岸田去年八月在東京非洲發展會議宣布，此後三年間日本公私部門將在非洲共投資三百億美元（約台幣九千兩百億元）。

閱報秘書 南方世界

南方世界（Global South）：也譯作南方國家、全球南方。前西德總理布蘭特（Willy Brandt）一九八○年代根據人均國內生產毛額畫出分界線，指出世界經濟發展的南北差異，經濟發展程度較低的地區大致位於南方，例如像是非洲、中南美洲和熱帶亞洲。（編譯羅方妤）