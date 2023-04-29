中國能成為中東的「和平使者」嗎？

(德國之聲中文網）最近幾周，中國一直在加強其在中東的外交魅力攻勢，將自己定位為該地區長期沖突各方之間的和平使者。

在促成一項具有裡程碑意義的協議，幫助伊朗和沙特阿拉伯於 4 月 6 日重建外交關系後，北京現在正努力促進以色列和巴勒斯坦之間的和平談判。

在與以色列和巴勒斯坦高級官員通話後，中國外交部長秦剛敦促各方保持“冷靜”，同時呼籲“克制”，強調和談並落實“兩國方案”。

秦剛鼓勵以色列外長科恩（Eli Cohen）與巴勒斯坦恢復和談，並表示中國“准備為此提供便利”。在與巴勒斯坦外長馬立基（Riyad Al-Maliki）的單獨談話中，他重申了北京的立場。

根據中國外交部的一份新聞稿，在與秦剛通話中，馬立基“贊賞中方推動沙特和伊朗恢復外交關系，這體現了中方負責任的大國作用。”

設於約旦河西岸、隸屬於法塔赫的瓦法通訊社也做出相應報道。據瓦法通訊社，馬立基稱贊中國參與支持該地區的穩定、安全和發展。報道說，他還呼籲中方加強關系並加快簽署多項商業協議。

中國聚焦“獲取資源和市場”

北京將不同國家之間長期存在的爭端視為“不穩定”，並對其長期商業利益構成潛在風險。

美國國家戰爭學院國家安全戰略副教授墨菲（Dawn Murphy）告訴德國之聲：“中國在中東最重要的利益是獲取資源和市場，其中包括經濟和政治利益。”

她說：“中國有動力實際解決這些爭端，因為它可以從該地區的穩定中獲益。此外，作為調解人讓中國有機會證明它是一個希望為中東和平與穩定做出貢獻的大國。 ”

在伊朗和沙特阿拉伯達成開創性協議之前，中國長期以來就一直是中東國家的最大貿易伙伴，2005 年至 2022 年間在該地區購買石油和投資超過 2730 億美元。2013 年開始啟動的“一帶一路”項目以來，讓北京更有能力擴大在該地區的影響力。

中國“在正確的時間扮演了正確的角色”

盡管中國已表明其希望成為中東地區更重要的參與者，但一些專家認為，北京的願望和它對該地區的實際影響力被高估。

以色列國家安全研究所（INSS）戴安和吉爾福德格雷澤中心的中國-中東關系專家蓋林（Tuvia Gering）告訴德國之聲：“中國在伊朗與沙特的情況中看到了機會，並提供了一個平台。”

然而，這是伊朗和沙特阿拉伯在阿曼、伊拉克和美國等國的幫助下進行了兩年時間接觸的結果。蓋林表示，中國“在正確的時間扮演了正確的角色”。就以色列和巴勒斯坦而言，雙方沒有興趣開始任何和平談判，而且人們對中國作為公正調解人的角色持懷疑態度。

蓋林說：“中國可能認為自己是各方的平衡力量，但以色列不同意這種觀點。他們認為中國是該地區持有偏見而且完全玩世不恭的參與者，對解決這場沖突沒有興趣。只是中國在外交和地緣政治上獲得了一些成就。”

在秦剛表示北京有興趣幫助促進以色列和巴勒斯坦之間的和平談判之後，以色列總理內塔尼亞胡於4月19日告訴美國媒體 CNBC：“我們尊重中國，我們與中國打交道。但我們也知道，我們與我們的好朋友美國之間的聯盟不可或缺。”

由於以色列將伊朗視為對其安全的威脅，中國對德黑蘭的持續支持只會增加以色列的擔憂。

赫爾辛基大學訪問研究員哈夫倫（Sari Arho Havren）說：“人們無法完全無視北京提出以巴方案與其烏克蘭戰爭‘和平計劃’之間的相似之處。”

她說：“在這兩種情況下，北京都不能像烏克蘭戰爭中那樣自視為中立方。北京站在俄羅斯一邊。而在過去，中國和以色列幾乎沒有就該地區的未來交換過意見。”

但美國國家戰爭學院的墨菲認為，在過去二十年裡，巴勒斯坦和其他阿拉伯國家歡迎中國在調解巴以沖突中發揮更大的作用。

“在他們看來，中國在解決中東長期存在的緊張局勢方面可以發揮建設性作用。” 她說，北京決定透露其有意促進以巴之間的和平談判，有可能就是巴勒斯坦和阿拉伯領導人敦促的結果。

中國能否挑戰美國在中東的主導地位？

隨著中國尋求擴大其在中東的影響力，國際社會也在密切關注它將如何挑戰長期以來由美國主導的地區秩序。墨菲說，中國強調它有能力與中東各國保持平衡的關系，而且沒有跡象表明北京會在試圖將自己塑造成“和平使者”的過程中就開始選邊站。

“中國認為自己提供了一個平台，將與中國有良好關系的各方聚集在一起。”她說， “我不認為中國尋求為各國提供安全保證，中東國家也不希望中國扮演與美國相同的角色。”

盡管一些美國決策者對中國在中東日益增長的影響力表示擔憂，但來自以色列國家安全研究所的蓋林認為，美國國務卿布林肯等美國高級官員認為，北京試圖成為地區沖突的調解人是一個積極的變化。

“他們認為中國終於成為一個負責任的大國，而且這是一個繼續轉向東亞的機會。”他告訴德國之聲。蓋林說： “我認為我們不會看到中國介入沖突，但我們可能會看到中國開設更多軍事基地，這可以通過與東道國達成協議或在聯合國框架下進行。”

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