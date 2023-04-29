美國前國安顧問波頓訪台 呼籲深化對台關系

正在台灣進行訪問的美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）今日在一場活動中呼籲美台之間進行更深入的互動。台灣正受到來自中國的越來越嚴重的軍事威脅。

波頓是2024年美國大選共和黨潛在總統候選人。周六波頓在台北出席台灣人大會、台灣國家聯盟主辦的活動，他在發言時表示，雙方的國家安全團隊必須就如何應對北京可能采取的行動制定應急計劃，並警告說等到發生攻擊恐怕為時已晚。

「而且我們必須告訴中國和俄羅斯，如果他們對台灣采取行動，後果是什麼」，波頓說，「不僅僅是立即回應，而是從長遠來看，如果中國真的對台灣采取軍事行動或試圖對其進行封鎖，基本上要把中國從國際經濟體系中驅逐出去。」

美國前總統川普的鷹派國家安全顧問波頓周三開始為期一周的台灣之行。這次訪問反映了在華盛頓和北京之間的緊張局勢加劇的情況下，台灣民主是明年美國總統大選的一個重要議題。

盡管雙方沒有正式外交關系，美國仍然是台灣關係最密切的軍事和政治盟友。美國法律要求華盛頓將對該島的所有威脅視為「嚴重關切」的問題，但對於是否會派遣軍隊協助保衛台灣仍模棱兩可。

波頓表示，美國對台軍售積壓訂單估計高達190億美元，需要予以解決。

周五，國防部表示，截至當日6時，24小時內偵獲中國軍機38架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域19架次，軍艦共6艘，持續在台灣海峽周邊活動。 這是自4月5日總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤之後中國對台軍演以來的最大規模飛行展示。中方反對台灣與其他國家政府在官方層面進行任何往來。

周五晚些時候，中國人民解放軍也對美國海軍P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽提出抗議，稱這是美國「公開炒作」的「挑釁行徑」。但美國第七艦隊表示，周四的飛行符合國際法，「表明了美國對自由開放的印太地區的承諾」。

波頓定於下周一（5月1日）參加由台灣人公共事務協會（FAPA）組織的40周年慶祝晚會。該協會是一個總部位於華盛頓特區的支持台獨的組織。據該協會網站，蔡英文、賴清德也將出席此次活動。

（美聯社）

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