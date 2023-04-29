金與正羞辱拜登年邁體衰 警告美韓協議帶來「嚴重危險」

據朝鮮官方媒體報導，朝鮮領導人金正恩胞妹及其外交政策最高官員金與正警告，美韓最新協議只會導致「更嚴重的危險」。

韓國總統尹錫悅本周早些時候赴華盛頓向美國總統拜登尋求安全保證。

兩國領導人在周三舉行峰會之後，拜登表示，朝鮮只要對美國或其盟國進行任何核攻擊，都將導致其政權終結。

金與正表示，此次峰會只會堅定朝鮮增強核武器能力的決心，核威懾「應該進一步完善」。

拜登：「應該為一場過大的風暴余波做好准備。」

美國重新表達對首爾的支持，其中一個關鍵因素是承諾將美國核潛艇停靠韓國港口，打破了40多年來沒有如此行動的慣例。

兩國還承諾在朝鮮發生核攻擊時進行雙邊總統磋商的計劃，建立一個核磋商小組並改善信息交流。

據朝鮮官方媒體朝中社報導，金與正是其兄長金正恩手下的最高外交政策官員。她表示，最新的美韓協議反映了對朝鮮「最具敵意和侵略性的行動意願」，威脅地區和平與安全。

她還猛烈抨擊拜登，稱他「老糊涂」，「過於失算和不負責任地勇敢」。

然而，她說，平壤不會只是跟他打嘴仗，他「應該為一場過大的風暴余波做好准備」。

朝鮮半島緊張局勢加劇

近幾個月來，朝鮮的武器展示和美韓軍演針鋒相對地你來我往。

拜登與尹錫悅的會晤是在朝鮮半島緊張局勢加劇的情況下進行的。

自2022年年初以來，朝鮮無視制裁破紀錄試射了約100枚導彈。人們普遍預計金正恩將在未來幾個月內加大賭注，繼續顯示朝鮮的核實力。

韓國還擴大了與美國的軍事訓練，並召集核科學家增加武器級材料的生產。

（美聯社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】