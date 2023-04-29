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大欺小？陸海警船攔停菲巡邏船 距離僅36公尺

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸一艘編號5201的海警船（右），在南海攔截了一艘駛入南沙群島仁愛礁的菲律賓巡邏船（左），雙方最近距離一度只有36公尺。大陸海警船明顯比菲律賓海警船大上一大截。（美聯社）
大陸一艘編號5201的海警船（右），在南海攔截了一艘駛入南沙群島仁愛礁的菲律賓巡邏船（左），雙方最近距離一度只有36公尺。大陸海警船明顯比菲律賓海警船大上一大截。（美聯社）

中菲在南海主權的衝突持續升溫，據美聯社27日報導，大陸海警船與菲律賓海警船上23日險些在南海發生碰撞事故。

當時大陸一艘編號5201的海警船，在南海攔截了一艘駛入南沙群島仁愛礁的菲律賓巡邏船，雙方在海上僵持不下，最近距離一度只離36公尺，險些發生碰撞事故。且雙方船舶大小差異甚大，畫面被在菲船上的美聯社記者透過鏡頭記錄下來。

據美聯社報導，菲律賓海岸警衛隊23日首次邀請了包括美聯社在內的一些記者，參與長達1,670 公里的海上巡邏，希望能透過報導，揭露大陸在南海「咄咄逼人的行動」。

大陸鳳凰衛視報導，菲律賓兩艘巡邏船「馬拉帕斯誇島號」和「馬爾夫里戈號」都參與了此次巡邏，並以勘測為由，行駛到南沙群島仁愛礁附近。當菲律賓巡邏船接近綠松石水域時，大陸海警通過無線電發出警告。且雙方一度都出動了較小的船隻，但只是互相觀望片刻，便回到自己的船上。

鳳凰衛視稱，經過多次無線電交流後，菲律賓巡邏船無視中國海警隊警告，執意開向仁愛礁。菲方則指，當「馬拉帕斯誇島號」進一步向仁愛礁移動時，大陸海警船便刻意行駛、擋在菲國巡邏船前面，兩船之間距離僅有36到46公尺，情勢緊張。

為避免碰撞，菲方緊急改變巡邏船方向並關閉引擎。隨後，兩艘菲律賓巡邏船離開仁愛礁。

菲律賓官員當天則是要求參與海巡的記者不要立即發布信息，以確保海警任務的安全性，並給海警隊充分時間向菲律賓國防和外交事務官員匯報情況。

鳳凰衛視稱，今年2月初，雙方也曾發生類似衝突。當時，菲律賓巡邏船駛入仁愛礁海域，大陸外交部對此回應，仁愛礁屬大陸南沙群島的一部分，希望菲方切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，避免採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的行動。

美聯社指出，南海作為全球重要的航運通道，估計每年有5萬億美元的全球貿易於此過境。

菲律賓 南海

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