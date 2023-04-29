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反制北韓！美空軍上將：美國考慮讓轟炸機降落南韓

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美空軍正在考慮讓戰略轟炸機降落在南韓。圖為美國空軍B-52戰略轟炸機在朝鮮半島上空與南韓空軍進行聯合空中演習。美聯社
美空軍正在考慮讓戰略轟炸機降落在南韓。圖為美國空軍B-52戰略轟炸機在朝鮮半島上空與南韓空軍進行聯合空中演習。美聯社

日經新聞報導，美國空軍正在考慮一項計畫，讓戰略轟炸機降落在南韓，並定期將其部屬在朝鮮半島及其周邊地區。

日前一艘核彈道飛彈潛艇訪問南韓，此舉充分展示反擊北韓的能力，以此加強、擴大對北韓的威懾力。

美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）上將27日接受日經新聞採訪時討論了該計畫。

威爾斯巴赫談及北韓的彈道飛彈試驗時說，「你回想一下，大約五年前，他們發射失敗的次數，比你現在看到的這種情況要多得多，他們顯然已經得到了完善，也許還沒得到完善，但他們肯定提高了發射能力。」

4月中旬，朝鮮中央通訊社報導，北韓試射一枚固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18）。威爾斯巴赫指出，北韓導彈技術的發展已經超越了液體燃料的短程彈道飛彈。他表示，這是「能力和技術上的進步，在我們看來，這是顯而易見的」。

固體燃料飛彈可以在燃料已經裝好的情況下隱藏起來，與液體燃料類型相比，縮短準備發射的時間，從而使美國軍隊更難以提前發現飛彈發射。

至於美國軍方的反制措施，威爾斯巴赫說：「你可能會看到，在未來，我們的轟炸機會定期在朝鮮半島及周邊地區行動，甚至可能在半島上降落。」在提到加強美韓空軍演習時，他說：「這些是我們正在進行中的一些選擇。」

他並提到，願意與南韓和日本進行空中三方演習。他說，「我們還沒有完全做到這一步，但我希望看到三邊行動。」美國大多是與南韓或日本進行雙邊空軍聯合演習。

他暗示，東京和首爾之間還有一些問題需要解決。隨著日韓關係的改善，能否實現這種空軍演習將成為未來合作的試金石。

彈道飛彈 北韓 美國

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