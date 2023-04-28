上合防長會 北京呼籲推動「均衡有效可持續安全架構」

大陸國防部長李尚福28日在印度新德里舉行的上合組織防長會議上提到，大陸願與各方共同推動構建「均衡、有效、可持續的安全架構」。在印度期間他還與印度、俄羅斯等多國防長就雙邊關係交換意見。

據大陸國防部官網消息，李尚福28日在上合組織防長會上發言提到，上合組織走過了22年的不平凡歷程，上合防長會已成為各成員國加強戰略溝通、共商安全合作的重要多邊平台。他指出，去年上合峰會已就拓展安全合作達成重要共識。大陸願與各方一道，攜手踐行全球安全倡議，加強戰略互信、深化反恐合作、拓展合作領域、完善合作機制，共同推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，為維護世界和地區和平穩定作出更大貢獻。

消息並指，此次防長會通過了「上海合作組織成員國國防部長會議聯合公報」。

在印度期間李尚福與多國防長見面，官方消息指先後順序為白俄羅斯、吉爾吉斯、印度、哈薩克、塔吉克、俄羅斯、烏茲別克、伊朗等國國防部長，李尚福與他們「就國際地區形勢、兩國兩軍關係和共同關心的問題交換了意見」。此前官方已揭露李尚福與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）會面的內容，李尚福喊話雙方推動邊境局勢早日轉入常態化管控。

據哈薩克駐北京使館微信公眾號消息，哈薩克防長魯斯蘭．賈克斯勒科夫（Ruslan Jaqsylyqov）與李尚福討論了「兩國軍事領域合作的現狀和前景」等。

另據俄羅斯衛星通訊社消息，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）在會議開始前和會議間隙，和李尚福就各方關心的問題簡要交換了意見。紹伊古並在防長會上邀請各國防長到俄國參加第11屆莫斯科國際安全會議。

另外，紹伊古還在上合組織防長會上表示，有必要在上海合作組織框架內建立「軍事安全領域的情報交流機制」，並以舉行聯合演習為重點開展合作。他強調，上合組織防務委員會專家工作組已經制定了關於安排上合組織成員國國防部之間情報交流的協議草案，「我提議各國加快將其批准」。