南韓總統尹錫悅訪美高歌 韓媒爆北京加強查驗輸陸韓貨

南韓總統尹錫悅最近訪美，26日還當美國總統拜登的面高歌一曲，並在當天舉行的「拜尹會」中暢談台海議題，南韓國內對他此行評價兩極。南韓「首爾新聞」28日引述業者獨家報導，中國大陸海關總署已透過內部網路，向其各地海關下達加強查驗從南韓輸入貨品的指示。

業者27日指稱，大陸海關總署25日即發出前述指令。大陸海關的貨品通關程序通常只需3至4天，若前述消息屬實，將延長為3至4周，造成南韓企業的出口交貨出問題，韓商勢必將面臨更大的貿易困難。

南韓駐大陸大使館表示，已有若干韓商通報相關情形，正密切關注。

在時任南韓總統的朴槿惠同意下，美國2017年在南韓慶尚北道星州郡部署「薩德」飛彈防禦系統（THAAD），北京即曾對此採取類似的貿易報復措施，使重視保存期限的南韓食品業受害最深。

該報導認為，這可能是尹錫悅近來發表涉台言論的結果。