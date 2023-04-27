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土耳其總統厄多安電視專訪突生病？幕僚斷然否認「心臟病發」謠言

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
土耳其總統厄多安，攝於24日。路透
土耳其總統厄多安，攝於24日。路透

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdoğan）正面臨迄今最艱困的選戰，卻在日前上電視直播接受訪問時生病，之後不得不突然取消多場競選活動。

衛報與BBC報導，69歲的厄多安25日受訪時，攝影機鏡頭突然從他切換到其中一位訪問者厄茲蒂克（Hasan Öztürk）。在轉播完全切斷前，厄茲蒂克看上去心緒不寧，並開始從椅子站起身來。

根據厄多安麾下正義發展黨（AKP）所發布的同一地點拍攝影像，他在休息了20分鐘後回來，並解釋自己在競選活動的密集工作後感染了「嚴重的腸胃型感冒」，隨後上推特發文表示，「根據我的醫師建議，今天我將在家休息…賴真主的佑助，我們將從明天起繼續我們的競選」。

根據報導，就在播出的幾小時內，土耳其境外的一些社群媒體帳號開始猜測厄多安心臟病發作，通訊主管阿爾通（Fahrettin Altun）則「斷然駁斥這種」關於他健康的「毫無根據說法」，更稱「再多的假訊息也不能對土耳其人民和領導人站在一起的事實提出質疑，厄多安與他的正義發展黨將贏得5月14日的選舉」。

厄多安一開始取消了26日的3場公開露面，接著也取消了27日的預訂活動，包括地中海沿岸阿庫優（Akkuyu）的土國第一座核電廠啟用典禮。阿庫優核電廠有4座反應器，主要由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）持有。最新影像顯示，厄多安與俄羅斯總統普亭都以線上方式參加典禮。

厄多安 土耳其

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