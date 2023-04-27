大陸與日本簽協議 將合作打擊動漫、遊戲等侵權盜版

在日方要求下，日前大陸主動查處盜版動漫網站「B9GOOD」，而雙方最新的合作是已經簽署戰略合作協議，將會合作打擊侵權盜版，並建立國際交流合作機制，推動保護版權內容的正版化工作。

大陸國家版權局主管的中國版權協會27日指出，4月26日已與日本內容產品海外流通促進機構（CODA）在北京簽署戰略合作協議，此次雙方簽署協議後，將在版權領域加強4方面的交流與合作。在建立版權溝通協調機制前提下，加強包括音樂、影視、動漫、文學、遊戲、藝術等相關版權內容的傳播合作；且將以推動版權行業健康發展為己任，推動保護版權內容的正版化工作，打擊侵權盜版。

此外，雙方將建立國際交流合作機制，包括互派高級別版權代表團互訪，與對方版權行政機關、行業協會、版權相關企業、研究學術機構開展交流等。同時積極參與和協助對方在本國內開展與版權交流和版權保護相關的商務對接、版權保護研討、普法宣傳等活動。

中國版權協會理事長閻曉宏表示，希望雙方戰略合作「大力推動中日版權貿易，讓更多的優秀內容作品進入國際市場。同時積極維護中日權利人的合法權益，對於惡意侵權盜版行為予以嚴厲打擊追究其刑事責任」。

日本內容產品海外流通促進機構理事後藤健郎則表示，希望與中國版權協會結成堅實的戰略合作夥伴關係，加強版權合作與交流，共同打擊侵權盜版活動。

對於此次協議，日本共同社報導稱其將促進雙方文化產品的普及與保護，以及寫入了將基於對方提供的信息，各自在本國採取侵犯版權的對策等內容。後藤健郎在簽署後表示，「希望彼此說真心話，進一步深化文化交流」。

此前據日經新聞消息，立基於大陸的大型網站「B9GOOD」3月27日遭關閉，這個網站專門播映非法的熱門動畫和電視劇。CODA的數據顯示，在2021年到2022年底，該網站的訪問量超過3億次，CODA還坦承95%的訪問來自於日本。消息引述相關人士透露指，2023年2月江蘇省公安以涉嫌違反大陸「著作權法」為由，逮捕該網站運營者、一名重慶男子，該男通過廣告收入獲取人民幣526萬元（約合台幣2,339萬元）。